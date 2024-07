Dwa gole w pierwszym meczu sezonu Ekstraklasy! Drugi w 98. minucie!

Aż 78 minut czekała Jagiellonia Białystok na pierwszą bramkę w sezonie 2024/25. Bramkę, którą w meczu z Puszczą Niepołomice wypracowała trójka zmienników. Podaniem na lewe skrzydło akcję rozpoczął nowy nabytek Jagiellonii, czyli Joao Moutinho.

REKLAMA

Zobacz wideo Angielska piłka ma teraz twarz Harry'ego Kane'a?

Piłkę dostał inny nowy piłkarz mistrzów Polski, Miki Villar. Hiszpan, który trafił do Białegostoku, wycofał piłkę na linię pola karnego, a tam miejsce na oddanie płaskiego strzału znalazł Nene. I to on pokonał Kevina Komara, który jednak mógł w tej sytuacji zachować się lepiej.

Jagiellonia wygrała 2:0, dobrze zaczynając nowy sezon. Drużyna Adriana Siemieńca była wyraźnie lepsza od pierwszych minut spotkania, ale zwłaszcza przed przerwą brakowało jej skuteczności. W pierwszym kwadransie sprytnie zachował się Jarosław Kubicki, który w polu karnym Puszczy zagrał piętą, jednak piłka odbiła się od słupka bramki Puszczy.

W pierwszej połowie niezłe okazje mieli jeszcze Dominik Marczuk, Jesus Imaz, Afimico Pululu oraz Taras Romanczuk. Ich uderzenia były jednak albo blokowane, albo niecelne, albo odbijane przez Komara. - Kontrolujemy mecz, powinniśmy prowadzić. Brakowało nam tylko trochę skuteczności - powiedział w przerwie Marczuk.

Wydawało się, że gol dla Jagiellonii to kwestia kilku minut. Niespodziewanie jednak od początku drugiej połowy to Puszcza grała lepiej i tworzyła lepsze okazje do strzelenia gola. Około 60. minuty wydawało się, że goście dostaną rzut karny.

Pierwsza wygrana Jagiellonii

VAR interweniował w sytuacji, w której Kristoffer Hansen kopnął Romana Jakubę we własnym polu karnym. Po kilku minutach sędzia Damian Kos został wezwany do monitora, ale rzutu karnego jednak nie podyktował. Arbiter pokazał, że przy wykonywanym wcześniej przez Puszczę rzucie wolnym, był spalony.

Chwilę po decyzji sędziego Jagiellonię uratowała poprzeczka. Na bramkę Sławomira Abramowicza strzelał wprowadzony w przerwie Jin-Hyun Lee. Po tym, jak piłka odbiła się od poprzeczki gracz Puszczy jeszcze dobijał uderzenie kolegi, ale tym razem świetnie interweniował Abramowicz.

Dobra gra i okazje dla Puszczy obudziły gospodarzy. Zanim Komara pokonał Nene, dobre okazje mieli Imaz i Romanczuk. Obaj oddali minimalnie niecelne uderzenia. Skuteczniejszy był Nene, ale nie była to jedyna bramka, którą kibice zobaczyli tego popołudnia.

W ostatniej z siedmiu doliczonych minut popisał się kolejny zmiennik i kolejny nowy zawodnik Jagiellonii. Po indywidualnej akcji bramkę na 2:0 zdobył Lamine Diaby-Fadiga, który w poprzednim sezonie był zawodnikiem Paris FC. 23-letni napastnik wszedł na boisko w 81. minucie, zmieniając Pululu.

Już we wtorek drużyna Siemieńca rozpocznie grę w europejskich pucharach. O 17:30 Jagiellonia zagra na wyjeździe z FK Poniewież w pierwszym meczu II rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. W sobotę mistrzowie Polski zagrają zaś na wyjeździe z Radomiakiem Radom (17:30). Puszcza w piątek podejmie zaś Górnika Zabrze (18:00).