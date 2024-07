Awansował do Ekstraklasy i stał się dramat. Piłkarz prosi o pomoc

Damian Sędzikowski do Motoru Lublin trafił w 2021 roku, a wcześniej grał m.in. dla Escoli Varsovia. Skrzydłowy po przyjściu do drugiej ligi wykazywał spory potencjał, ale jego rozwój zatrzymały kontuzje. Te najczęściej związane były z uszkodzeniem kolan. Niestety pod koniec poprzedniego sezonu znów doznał poważnego urazu.

REKLAMA

Zobacz wideo W roli trenera na igrzyskach zadebiutuje Michał Winiarski. Poprowadzi drużynę Niemiec

Piłkarz zbiera na rehabilitację. "Każda złotówka się liczy"

Sędzikowski sezon 2023/24 kończył w czwartoligowych rezerwach Motoru Lublin. Podczas jednego ze spotkań padł na murawę, z której zabrała go karetka. Diagnoza lekarzy była dla zawodnika brutalna - uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego (ACL) i łąkotki bocznej. Niedługo później, 30 czerwca, wygasł kontakt pomocnika z Motorem i po przejściu operacji pozostaje on bez klubu. Jednocześnie wciąż jest kontuzjowany i potrzebuje środków, by wrócić do gry w piłkę.

"Potrzebuje wsparcia w trudnym momencie swojego życia. Zbieram fundusze na rehabilitację po operacji rekonstrukcji więzadła krzyżowego i łąkotki bocznej, aby móc wrócić do gry w piłkę nożną" - pisze Sędzikowski, który założył zbiórkę internetową na pomoc w rehabilitacji.

24-latek potrzebuje 15 tysięcy złotych, by przejść przez dziewięciomiesięczny proces powrotu do zdrowia. "W tym okresie muszę regularnie korzystać z usług fizjoterapeutów, uczestniczyć w specjalistycznych treningach i stosować się do zaleceń lekarzy" - dodaje gracz, który przeszedł już cztery operacje kolana.

"Każda złotówka się liczy! Twoje wsparcie finansowe pomoże mi przejść przez ten trudny czas i wrócić do gry. Możesz także pomóc, udostępniając tę informację w swoich mediach społecznościowych, aby dotarła do jak największej liczby osób" - pisze Sędzikowski. Na ten moment zbiórkę wsparło ponad 85 osób, a zebrana kwota przekracza 1/3 celu.

Zbiórkę Damiana Sędzikowskiego znajdziesz na stronie pomagam.pl lub pod linkiem TUTAJ.