To już oficjalne! Reprezentant Polski ma nowy klub. Władze są zachwycone

Kiedy w styczniu 2022 roku Kacper Kozłowski przeniósł się z Pogoni Szczecin do Brighton, to wydawało się, że jego kariera nabierze rozpędu. Tak finalnie się nie stało - rozegrał tylko jeden mecz i to w barwach młodzieżowej ekipy. Trafił też na wypożyczenie - najpierw do Royale Union Saint-Gilloise, gdzie zawiódł, a kolejne dwa sezony spędził w Vitesse. Tam prezentował się lepiej, ale belgijski klub spadł z ligi i Polak wrócił do Brighton. Media donosiły, że nie zagrzeje tam długo miejsca i już wkrótce dojdzie do transferu definitywnego. I tak właśnie się stało.

REKLAMA

Zobacz wideo Angielska piłka ma teraz twarz Harry'ego Kane'a?

Kacper Kozłowski znalazł nowy klub. Władze tureckiej ekipy są nim zachwycone. "Młoda gwiazda"

Już kilka dni temu Fabrizio Romano informował, że Kozłowski postawił na Turcję i ma dołączyć do Gaziantep FK, a więc 11. drużyny minionego sezonu Super Lig. Doniesienia te potwierdził Resat Can Ozbudak i dodał, że strony doszły już do porozumienia w sprawie transakcji. Transfer miał być jedynie kwestią godzin.

Oficjalne potwierdzenie nadeszło w piątkowe popołudnie. Równo o godzinie 17:00 turecki klub poinformował na X o pozyskaniu Kozłowskiego. Polak związał się z nowym pracodawcą trzyletnim kontraktem. Nie podano jednak kwoty transferu. Wydaje się, że Brighton nie odzyska zainwestowanych w niego pieniędzy - z Pogoni kupił go za 11 mln euro.

"To młoda gwiazda, która wyróżnia się dużą szybkością, umiejętnościami gry jeden na jednego. Dobrze radzi sobie również w rozegraniu" - chwaliły go władze tureckiej drużyny w oficjalnym komunikacie. "Witamy w naszym klubie Kacper i życzymy Ci wielu sukcesów w naszych barwach" - dodali. Z kibicami oficjalnie przywitał się też już sam zainteresowany. Na udostępnionym na X nagraniu wypowiedział kilka słów po turecku.

Gra w tureckim klubie szansą dla Kozłowskiego na zwrócenie uwagi Michała Probierza

Jeszcze nie tak dawno Kozłowski był uznawany za jeden z największych polskich talentów. Szybko dostał się do kadry narodowej - zadebiutował za kadencji Paulo Sousy i wystąpił nawet w dwóch meczach Euro 2020. Później jego kariera znacząco wyhamowała, zarówno w reprezentacji, jak i w klubie.

Jak na razie jego licznik w kadrze zatrzymał się na 6 spotkaniach. Nie otrzymał też powołania na Euro 2024 i wydaje się, że obecnie nie ma szans na powrót do reprezentacji. Kto wie, może udane występy w Turcji pozwolą mu zyskać zaufanie Michała Probierza i zapracuje na powołanie.