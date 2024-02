To będzie najbardziej eko Euro w historii, ale piłkarze będą cierpieć z tego powodu

Euro w Niemczech będzie najbardziej "eko" turniejem w ostatnich latach? Wiele na to wskazuje. Według doniesień zagranicznych mediów UEFA wdraża nowe zasady dotyczące transportu podczas turnieju. Zalecają one co najmniej trzy godziny podróży lądowej bądź kolejowej, a ograniczenie podróży samolotem. Wszystko w trosce o środowisko. Anglicy wzięli sobie do serca zalecenia federacji i zdecydowali, że trasę na jeden mecz pokonają w pełni autokarem.

