Młoda gwiazda tenisa ma już dość. Klęska za klęską. Podjęła nagłą decyzję

Dziewięć miesięcy trwała przerwa Emmy Raducanu od zawodowej gry. W tym czasie 21-letnia Brytyjka leczyła kontuzje stawów skokowych oraz nadgarstków. Tenisistka wróciła do gry na początku stycznia, ale w tym roku już trzykrotnie odpadała w drugiej rundzie. Na tym etapie zakończyła rywalizację w Auckland, Australian Open, a także ostatnio w Abu Dhabi.

Drastyczna decyzja gwiazdy po kolejnej porażce. Zmiana planów

Jeszcze wcześniej pożegnała się z imprezą rangi WTA 1000 w Doha. 21-letnia Brytyjka już w pierwszej rundzie przegrała 0:6, 6:7(6) z Anheliną Kalininą (30. WTA). W otwierającej partii rozegrano 34 punkty, ale aż 19 z nich zakończyło się niewymuszonym błędem Emmy Raducanu, która następnie w rozmowie ze Sky Sports starała się wytłumaczyć powody swojej porażki. - Czułam, że tak naprawdę nigdy nie weszłam w ten mecz. Myślę, że to kombinacja różnych czynników. Szczerze mówiąc, uważam, że powinnam trochę więcej trenować na otwartej przestrzeni, ponieważ warunki są zupełnie inne. Także ze względu na światło, warunki i cień naprawdę trudno jest zobaczyć piłkę. Zdałem sobie z tego sprawę pod koniec - przyznała.

Emma Raducanu obecnie korzysta z dzikich kart i wykorzystuje swój zamrożony ranking, aby brać udział w dużych turniejach. W planach miała występ w Dubaju w przyszłym tygodniu - również rangi WTA 1000 - ale wygląda na to, że na skutek rychłej porażki w Doha wróci do domu. - Myślę, że muszę nieco lepiej zaplanować swoje turnieje, a także po prostu spróbować rozegrać więcej meczów w przyszłości. Myślę, że po prostu wrócę do domu i potrenuję. Zobaczymy, co dalej postanowię - przynała mistrzyni US Open z 2021 roku.

Wygląda na to, że 21-latka nie jest jeszcze gotowa do gry z najlepszymi zawodniczkami na świecie, a z uwagi na swój ranking, wynikający z długiego braku gry, nie posiada rozstawienia podczas losowania. Być może pomoże jej gra w mniejszych turniejach.