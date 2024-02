Cios w polskie serca. Dyskwalifikacja zamiast walki o złoto. A przecież nie było lepszego!

Na początku lutego w katarskiej Dosze rozpoczęły się mistrzostwa świata w pływaniu. Krzysztof Chmielewski i jego brat bliźniak Michał gładko przeszli przez eliminacje, po czym zwyciężyli swoje wyścigi i awansowali do półfinałów. Na tym etapie również wszystko szło zgodnie z planem. Najpierw we wtorkowym wyścigu triumfował Michał, a następnie Krzysztof pokonał dystans 200 metrów stylem motylkowym w czasie 1:54.52, który był najlepszym z całej stawki zawodników zakwalifikowanych do finału. Niestety, ostatecznie drugi z braci został zdyskwalifikowany.

Krzysztof Chmielewski zdyskwalifikowany. Brat powalczy w finale

Tuż po zakończeniu półfinałów sędziowie zaczęli dokładnie przyglądać się zapisowi wideo z rywalizacji. W końcu po skorzystaniu z wideoweryfikacji arbitrzy dopatrzyli się braku dotknięcia ściany obiema rękoma podczas jednego z nawrotów Krzysztofa Chmielewskiego. Błąd 19-latka był na tyle widoczny, że polski sztab nawet nie próbował podważać decyzji sędziów. Obok nazwiska Polaka zniknął znakomity czas, a zamiast tego pojawiła się informacja o wykluczeniu.

"Zarówno Krzysztof, jak i sztab szkoleniowy, po wyścigu szczegółowo oglądali zapis wideo przedstawiony przez Komisję Techniczną World Aquatics. Widać na nim błąd, za który Krzysztof został zdyskwalifikowany. Niestety, nie było podstaw do złożenia protestu" - przekazał w oświadczeniu Polski Związek Pływacki. Tym samym Chmielewski pozbawił się szansy na zdobycie medalu MŚ w Dosze. Jeszcze przed startem rywalizacji Polak, który przyjechał do Kataru jako srebrny medalista ostatniej edycji w japońskiej Fukuoce, był jednym z faworytów do złota.

Na szczęście żadnej pomyłki nie wykryto w przypadku występu Michała Chmielewskiego, który w swoim półfinale triumfował z czasem 1:55.38. Był to trzeci rezultat spośród wszystkich zawodników zakwalifikowanych do finału. O medal mistrzostw świata drugi z braci Chmielewskich powalczy w środę 14 lutego tuż przed godz. 18:00 polskiego czasu.