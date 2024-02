Analityk wziął Lewandowskiego pod lupę i wydał werdykt. Jaśniej się nie da

Mieszają się różne emocje - od niepokoju, przez zniecierpliwienie, po wracającą raz po raz nadzieję. Robert Lewandowski jest w Barcelonie raptem od półtora roku, ale w tym czasie w grze jego i całego zespołu było tyle wzlotów i upadków, że szybko zleciało. Wszedł do nowej ligi w niesamowitym stylu, od razu stał się liderem Barcelony i aż do mundialu w Katarze strzelał gola za golem. W dalszej części sezonu był już w słabszej formie, ale korzystając z bramkowej nadwyżki i tak został królem strzelców, a kilkoma kolejnymi golami pomógł Barcelonie zdobyć mistrzostwo. Gorzej było za to w Lidze Mistrzów, gdzie zespół Xaviego odpadł już w fazie grupowej. Ten sezon jest inny - Barcelona gra znacznie słabiej, a Lewandowski strzela mniej goli. W lidze traci już 10 pkt do Realu Madryt, natomiast w Champions League awansowała z grupy i zagra w 1/8 finału z Napoli. Xavi zdążył zapowiedzieć, że po sezonie odejdzie z klubu, a media doniosły, że może tego końca nie doczekać. Kryzys jest poważny, a końca problemów nie widać.

O analizę gry Lewandowskiego poprosiliśmy Tomasza Byszko, trenera posiadającego licencje UEFA A i Youth Elite A, który w ostatnich latach pracował w Lechii Gdańsk w sztabach Piotra Stokowca i Tomasza Kaczmarka oraz w Podbeskidziu Bielsko-Biała jako asystent Grzegorza Mokrego.

Dawid Szymczak: Jak nie idzie, to my, Polacy, najbardziej lubimy rozmawiać o bieganiu. Lewandowski biega w tym sezonie mniej niż w poprzednim? Mniej niż w Bayernie Monachium?

Tomasz Byszko: Jeżeli mielibyśmy odpowiedzieć bardzo dokładnie, musielibyśmy mieć dostęp do danych fitness, czyli raportów, które pokazują, ile kilometrów, w jakim tempie, z jaką prędkością i intensywnością biega dany zawodnik. Są to dane bardzo pożądane i bardzo trudno dostępne. Nie możemy więc odpowiedzieć na to pytanie w konkretny sposób. Ale jeśli spojrzymy analitycznie, raczej nie odniesiemy wrażenia, by biegał mniej. Lewandowski po prostu zaczyna grać intensywnie w odpowiednich momentach. Korzysta ze swojego doświadczenia i lat gry na najwyższym poziomie.

Kibice Barcelony zauważają, że gdy Vitor Roque wchodzi na boisko, biega więcej i szybciej.

- To jeszcze bardzo młody zawodnik, urodzony w 2005 roku, który dopiero przyszedł do klubu, więc bardzo chce się pokazać. Mniej bazuje na doświadczeniu, a bardziej na swojej energii. W każdej akcji chce dużo zrobić. Lewandowski jest innym zawodnikiem. Ma inny status. Doskonale wie, kiedy ta intensywność będzie mu najbardziej potrzebna. Optycznie może więc wydawać się, że młody wchodzi i wszędzie jest go pełno, że biega więcej i szybciej, ale to oko kibica. Zawsze należy zadać pytanie, jaki to ma ostatecznie wpływ na grę zespołu.

To przejdźmy do tego. Lewandowski ma w tym sezonie 10 goli i pięć asyst w 22 ligowych meczach. Do tego gola i asystę w pięciu spotkaniach Ligi Mistrzów. Na przełomie stycznia i lutego domknęła się jego seria sześciu z rzędu meczów bez gola, choć w tym czasie zawsze wychodził w pierwszym składzie. Na przełamanie czekał prawie 10 godzin. Takiej serii nie miał od pierwszego sezonu w Borussii Dortmund. Wrażenie jest takie: słabiej gra cała Barcelona, ale Lewandowski też jest daleki od bycia sobą.

- Moim zdaniem, spekulacje i wątpliwości biorą się głównie ze słabszego początku sezonu. Wzrok kibiców i ekspertów jeszcze się wtedy wobec niego wyostrzył. Każde jego zagranie było dokładnie obserwowane. A sam Lewandowski przyznaje, że tamten moment - i w ogóle 2023 rok - nie był dla niego udany. W "Foot Trucku" tłumaczył, że miał na głowie sporo pozaboiskowych spraw, że atakowana była jego rodzina. Nie można tego pominąć, gdy analizuje się boiskowe występy.

Pamiętając o tym, zajrzyjmy do statystyk.

- Jego tendencja rzeczywiście jest spadkowa. W poprzednim sezonie miał liczbę goli oczekiwanych (xG) na poziomie 23,31, a strzelił 30 goli i został królem strzelców w lidze. Był aż nadto skuteczny. Średnio na mecz miał 0,68 xG i średnio pięć razy na 90 minut miał piłkę w polu karnym. To był szósty wynik w lidze. Teraz, na 12 lutego, ma xG na poziomie 13,06, ale strzelił z tego tylko 10 goli. Widzimy różnicę. Dalej też jest widoczna: średnio 4,96 kontaktu z piłką w polu karnym i średnie xG w meczu - 0,56.

Jak to wyglądało w Bayernie?

- Lepiej. Sezon 2021/22, czyli jego ostatni w Bundeslidze: 35 strzelonych goli z xG na poziomie 32,31. 0,89 xG na 90 minut. Średnio ponad sześć kontaktów z piłką w polu karnym. Sezon 2020/21, w którym pobił rekord Gerda Muellera: 41 goli przy xG 35,56. Średnio 1,03 xG na 90 minut i średnio 6,53 kontaktów z piłką w polu karnym w każdym meczu. Łatwiej było mu strzelać gole. Ale patrząc na ostatnie lata jego kariery, wyraźnie widzimy, że zawsze utrzymywał bardzo wysoki poziom. Zawsze był skuteczny.

A jak te statystyki mają się do najlepszych strzelców w tym sezonie w LaLiga?

- Może mu być trudno znów zostać najlepszym strzelcem w lidze, bo Jude Bellingham z Realu Madryt i Artem Dowbyk z Girony są bardzo skuteczni. Wykorzystują okazje, które algorytmy odczytują jako niezbyt groźne. Bellingham ma 16 goli z 10,53 xG, a Dovbyk 14 z 12,23.

Ale u Lewandowskiego mowa nie tylko o gorszej skuteczności. Częściej niż kiedyś w meczach odskakuje mu piłka, a przyjęcia i podania nie są idealne. Czym to tłumaczyć?

- Znów: on sam trafnie to wytłumaczył w wywiadzie. Jak napastnik rzadko dostaje w meczach piłkę, to przestaje tak dobrze ją czuć. To specyficzna pozycja. Jeśli napastnik ma słabszy okres, nie strzela goli, to jego pewność siebie nieco spada i później może to być widoczne w znacznie prostszych zagraniach. Ucieka naturalność, rzeczy na boisku przestają się dziać jakby automatycznie. I nie zapominajmy o tym okresie, gdy słabiej czuł się psychicznie i fizycznie. Każdy z nas wie, że jeśli nie jesteśmy na czymś skoncentrowani w stu procentach, to wkradają się drobne błędy. Kibice Barcelony będą oczywiście patrzeć bardzo wnikliwie i doszukiwać się niedokładności w jego grze, ale podobne błędy zdarzają się wszystkim zawodnikom na świecie. Nie u każdego są jednak poddawane takiej analizie. Pamiętajmy, że Lewandowski potrafi grać na małej przestrzeni, dobrze przyjąć piłkę w tłoku i ją rozegrać. Jest dobrze przygotowany technicznie.

Pewnym pocieszeniem może być to, że Lewandowski nie jest jedynym zawodnikiem Barcelony, który w tym sezonie gra słabiej. Cały zespół ma ogromne problemy. Barcelona w 2024 roku straciła już 23 gole w 11 meczach - najwięcej w pięciu najlepszych europejskich ligach. A nie mówimy o spadkowiczu, tylko zespole z Ligi Mistrzów! Oglądam jej mecze i nie widzę też żadnego planu na atak. Wszystko sprowadza się do jakości poszczególnych piłkarzy: błyszczy Lamine Yamal, piękne podania wymyśla Ilkay Gundogan, czasem zadziała jego współpraca z Lewandowskim. Ale zespołowo? Nie widzę nic.

- Zgoda, na pewno to nie jest tylko kwestia jego formy. Lewandowski polega na kolegach, którzy muszą mu stworzyć okazje do strzelania goli. Tymczasem popatrzmy: Barcelona w poprzednim sezonie miała średnio 17 dośrodkowań na mecz, pięć kluczowych podań na 90 minut i średnio 64 razy w każdym meczu podawała piłkę w trzecią tercję boiska, czyli w okolice pola karnego rywala. W tym sezonie ma 13 dośrodkowań na mecz, cztery kluczowe podania i 60 podań w trzecią tercję. Mniej dośrodkowań, mniej kluczowych podań, mniej zagrań w trzecią tercję. Lekko licząc odchodzi jakieś 4-5 sytuacji bramkowych w każdym meczu. Lewandowskiemu trudniej o gole. Kontuzje Pedriego i Gaviego oraz odejście Ousmane Dembele też w tym nie pomogły.

'Final third', czyli trzecia tercja boiska Tomasz Byszko

A skoro nie ma zajęcia w polu karnym, to schodzi głębiej do rozegrania lub ucieka do boku boiska. Szuka piłki. Ale czy zespołowi daje to korzyść? Kibice, reprezentacji Polski również, od lat dyskutują, czy Lewandowski powinien pomagać w rozegraniu, czy jeszcze bardziej koncentrować się na polu karnym.

- Najpierw liczby. Jeśli chodzi o dokładność podań, a wiadomo, że to zazwyczaj wymaga też skutecznego opanowania piłki i przyjęcia, Lewandowski wypada dobrze. Ma skuteczność podań 76,5 proc. Dla porównania: Erling Halland ma 76 proc., a Harry Kane 74,4 proc.

Intuicyjnie powiedziałbym, że to Kane najlepiej z nich rozgrywa piłkę.

- Najważniejszy jest sposób gry danego zespołu. Skupmy się na Bayernie i Barcelonie. Posiadanie piłki w obu przypadkach jest podobne - Barcelona 64,2 proc., Bayern 61,9. Jakość zawodników nie pozwala im grać w inny sposób. Ale sposób gry Bayernu z Lewandowskim w składzie był znacznie bardziej dopasowany do jego stylu. Lewandowski współpracował z Muellerem, a do tego miał świetnych skrzydłowych: Comana, Gnabry'ego i Sane, a także ofensywnie grającego Daviesa, którzy wykorzystywali swoją szybkość i przestrzeń, która tworzyła się za plecami napastnika. Lubili otrzymać tam piłkę. Swoimi ruchami wręcz wymuszali takie zagrania. I Lewandowski dobrze to robił, a później kończył akcje po ich dośrodkowaniach.

Przykładowe ustawienie Bayernu w czasach Lewandowskiego. Polak był otoczony kreatywnymi piłkarzami. Skrzydłowi i ofensywnie grający obrońcy szukali wolnych przestrzeni w bocznych strefach boiska screen 'The Coaching Voice'

- Barcelona gra inaczej, bardziej pozycyjnie. Xavi gra w strukturze 2-3-5 albo 3-2-5 w zależności od tego, jak ustawia się przeciwnik. Cały zespół gra wyżej, ma więcej zawodników ustawionych między liniami, a skrzydłowi wolą dostać piłkę do nogi i dryblować albo szybko rozgrywać na jeden-dwa kontakty. Charakterystyka jest więc zupełnie inna i Lewandowski sam musi zbiegać po piłkę, by ją poczuć, cały czas pozostawać w grze i później skutecznie wykończyć akcję.

Dla porównania - ustawienie Barcelony. Zagęszczony środek, brak inicjatywy do wykorzystania bocznych stref boiska i osamotniony Lewandowski z przodu screen 'The coaching voice'

Jeden z popularniejszych zarzutów mówi, że Lewandowski angażuje się w rozegranie, a później brakuje go w polu karnym.

- Ale po "heatmapach" widać, że on wciąż najczęściej jest w polu karnym. Jednocześnie te grafiki potwierdzają jego słowa, że lubi schodzić do rozegrania, jak nie dostaje piłki w kilku akcjach z rzędu. Szuka tych momentów zaczepienia, by poczuć się z piłką trochę pewniej, a przy okazji wyciągnąć przeciwnika z jego strefy. Nie sam Lewandowski strzela przecież gole. Jego zadania nie ograniczają tylko do tego. Dobrze to było widać w Bayernie, gdzie świetnie uzupełniał się z Muellerem ruchami "od i do piłki". Byli bardzo zsynchronizowani. W Barcelonie też schodzi po piłkę, ale czasami nie idzie za tym reszta zespołu. Brakuje tych automatyzmów.

Mapy pokazujące obszary, w których naczęściej porusza się Robert Lewandowski Tomasz Byszko

I wtedy się frustruje. Debatę o machaniu rękami też już w Hiszpanii odbyli.

- Możemy pokazać, które sytuacje go irytują. Schodzi niżej, wyciąga obrońców, jest gotowy do rozegrania, ale skrzydłowi się nie ruszają. Jego umiejętności techniczne pozwalają mu brać udział w kreowaniu akcji, grać na jeden kontakt, grać z przeciwnikiem na plecach, utrzymać piłkę czy obracać się w kierunku bramki mimo jego obecności, więc chce z tego korzystać. Zespół może mieć z tego większe korzyści. Lewandowski wciąż ma przecież wielkie umiejętności w polu karnym, gdy zamyka akcje, uderza z pierwszej piłki po dograniu z boku boiska czy też po przyjęciu piłki. Pokazał to choćby w meczu z Villarrealem w poprzednim sezonie, gdy samym przyjęciem piłki zwiódł bramkarza, dwóch obrońców i uderzył do pustej bramki.

Robert Lewandowski jest gotowy rozegrać piłkę, ale skrzydłowy nie atakuje wolnej przestrzeni. To jedna z sytuacji, które irytują Polaka Tomasz Byszko

Korzyści, jakie czerpie Barcelona z rozgrywania Roberta Lewandowskiego Tomasz Byszko

Korzyści, jakie czerpie Barcelona z rozgrywania Roberta Lewandowskiego Tomasz Byszko

Ale pojawiały się też niepokojące sygnały, że jego przygotowanie fizyczne może być na niższym poziomie. Choćby w Pucharze Króla z Athletikiem Bilbao miałem wrażenie, że jest notorycznie przestawiany przez Viviana.

- Wydaje mi się, że nie ma czym się martwić. Przygotowanie fizyczne zawsze było jego oczkiem w głowie. Wciąż opuszcza mało meczów ze względu na kontuzje. Gra jednak na bardzo specyficznej pozycji. Zawodnicy próbują walczyć z nim wszelkimi sposobami. Czasami go prowokują, bo na końcu liczy się wygranie pojedynku. Obrońcy w lidze hiszpańskiej, wbrew pozorom, są bardzo dobrzy fizycznie. Grają agresywnie, ostro, a sędziowie nie zawsze reagują. Choćby w meczu z Rayo Vallecano w listopadzie Lewandowski był nieustannie faulowany i prowokowany, by w końcu emocje nie pozwoliły mu grać w piłkę. Obrońcy chcieli za wszelką cenę odciągnąć jego myśli od gry. Wszędzie stosuje się podobne sztuczki. W Anglii głośno było o zachowaniu Joachima Andersena, obrońcy Crystal Palace, który przez cały mecz z Liverpoolem na różne sposoby prowokował Darwina Nuneza, aż w końcu Urugwajczyk się odwinął i dostał czerwoną kartkę. Andersen wiedział, że Nunez już w przeszłości, grając w Benfice, ulegał emocjom, więc grał bardzo ostro, odpychał go, trącał łokciem, krzyczał coś w jego kierunku. Dopiął swego.

W ostatnich dwóch meczach Lewandowski zdobył dwie bramki. W 2024 r. ma sześć goli w 11 meczach. Traktować to jako zwiastun poprawy formy?

- Może to wynikać z tego, że wzrosła jego pewność siebie. Każda bramka na to wpływa, z każdą kolejną jest łatwiej, puszczają kolejne blokady. Poprzedni rok, przede wszystkim końcówka, nie był dobry. To na pewno też zostaje w głowie, wpływa na koncentrację, wiarę w siebie. Myślę, że teraz będziemy widzieć Roberta, który pójdzie do góry.

Pytanie, jak wysoko, skoro Barcelona, od której jest w sporym stopniu zależny, z Xavim na ławce zupełnie nie rokuje.

- Barcelona musi zacząć wygrywać i złapać serię na wzór Realu Madryt, który ma już nad nią 10 punktów przewagi. Dogonić go będzie trudno, ale pamiętajmy, że przed Barceloną jest jeszcze Girona, a ambicją piłkarzy na pewno jest prześcignięcie jej na koniec sezonu. Przy okazji trzeba oglądać się za siebie, by na pewno zostać w Lidze Mistrzów. Barcelona musi zacząć od uszczelnienia obrony, by nie tracić tylu bramek, a wtedy łatwiej będzie o odbudowanie pewności siebie i złapanie dobrego rytmu. Na pewno będzie też do tego potrzebowała goli Lewandowskiego.

No dobrze, to proszę powiedzieć wprost, biorąc pod uwagę statystyki, grę zespołu i wszystko, o czym wspomnieliśmy: to tylko gorszy okres Lewandowskiego czy symptomy zbliżającego się końca kariery?

- Ze statystyk wynika przede wszystkim, że Lewandowskiemu spadła skuteczność. Ale jeżeli chodzi o jego piłkarską jakość poza samym wykończeniem, to wydaje się, że nie obniżył lotów i wciąż jest bardzo wartościowym piłkarzem. Co do całej dyskusji o jego formie, to myślę, że on sam już odpowiedział początkiem tego roku - sześcioma golami i asystą w jedenastu spotkaniach. To dobre liczby. Poza tym Lewandowski sam powiedział w "Foot Trucku", że jego forma jest dobra i czuje, że jeszcze kilka lat może pograć. Sądzę więc, że nie ma czym się martwić, bo jeszcze pokaże, na co go stać.