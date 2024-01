Porównali Bońka do Lewandowskiego, a ten nie wytrzymał: Jak można?! [WIDEO]

Robert Lewandowski czy Zbigniew Boniek? Na pytanie o to, który z nich był lepszy, trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Mimo wszystko temat co jakiś czas powraca, niedawno pojawił się w programie na kanale Prawda Futbolu, gdzie gościł Boniek. Gdy został zapytany o porównania do napastnika reprezentacji Polski, nie uciekał od odpowiedzi. - Przez kilka lat był jedną z najlepszych "dziewiątek" na świecie. Ja grałem na kilku pozycjach - stwierdził.

