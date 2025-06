Kulesza spotkał się ze swoim faworytem na selekcjonera. Oto efekt

- Musi to być ktoś, kto nie będzie się uczył nazwisk. Myślę, że Polak. Jest kilka nazwisk - Nawałka, Brzęczek, Urban czy Magiera. Nie wykluczam powrotu do poprzednika. Wszystko może się wydarzyć - mówił Cezary Kulesza w sprawie nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Okazało się, że do grona potencjalnych kandydatów dołączył też Maciej Skorża. Ba, Dominik Wardzichowski ze Sport.pl donosił, że podczas wizyty prezesa PZPN w USA ma on spotkać się właśnie ze szkoleniowcem, któremu "do pracy z drużyną narodową się nie pali" i spróbować nakłonić go do zmiany zdania. Czy mu się to udało?

Dziennikarz ujawnia. Cezary Kulesza rozmawiał z Maciejem Skorżą. "Definitywnie nie odrzucił tej propozycji, ale..."

Nowe wieści w sprawie przekazał Sebastian Staszewski. W rozmowie na kanale Meczyki.pl poinformował, że faktycznie doszło do spotkania Kuleszy ze Skorżą. - Doszło do więcej niż jednej rozmowy - mówił dziennikarz. Czy prezesowi PZPN udało się coś wskórać? - Skorża definitywnie nie odrzucił tej propozycji, bierze ją pod uwagę, ale nie będzie łatwo to domknąć. Słyszałem, że znajomi namawiają go na skorzystanie z oferty - informował.

Co może stanąć na przeszkodzie? M.in. umowa z Urawą Red Diamonds. Ta obowiązuje do 2026 roku, więc PZPN najpewniej musiałby sporo zapłacić japońskiej drużynie. Tylko czy sam Skorża będzie chętny, by poprowadzić kadrę, którą w ostatnich tygodniach targają afery i kryzysy? Trudno ocenić. Oczywiście bycie selekcjonerem to wielka duma, a także odpowiedzialność. W Azji Polak ma już jednak dość silną pozycję i niewykluczone, że tam jak na razie pozostanie. "Urawę prowadzi już drugi raz, a wcześniej trenował saudyjski Al-Ettifaq. Z japońską drużyną zdobył Azjatycką Ligę Mistrzów" - pisał Wardzichowski.

Nowe wieści przekazał też Mateusz Borek. - Nie będzie łatwo przekonać Macieja Skorży. Jest bardzo mocno związany ze słowem, które dał japońskiemu klubowi. Na teraz nie wygląda mi to tak, jakby miało się udać i federacja była w stanie go pozyskać - ujawnił współwłaściciel Kanału Sportowego w programie "Tylko Sport". A na tym nie zakończył. - Dwa dni temu wyglądało to inaczej. Trener był na tak, chciał rozmawiać z klubem, ale pewnie sobie to przemyślał, wziął pod uwagę m.in. kwestie rodzinne i sprawa się zmieniła. To może być bardzo trudne do zrealizowania - podsumował.

Skorża kandydatem nr 1 na selekcjonera reprezentacji Polski

Jedno jest pewne. PZPN tak łatwo nie odpuści. Tym bardziej że Łukasz Wachowski deklarował, że właśnie były trener Lecha Poznań jest faworytem związku do objęcia posady. - Jeżeli chodzi o doświadczenie trenera Skorży za granicą, przy reprezentacji, sukcesy, jakie osiągał oraz sam profil szkoleniowy, to nasz numer 1 - ujawnił sekretarz generalny PZPN w rozmowie z WP SportoweFakty.

O tym, kto ostatecznie zostanie selekcjonerem polskiej kadry, przekonamy się w kolejnych tygodniach. Kolejne zgrupowanie zaplanowano na wrzesień. W jego trakcie Polacy zagrają na wyjeździe z Holandią i u siebie z Finlandią. Oba mecze odbędą się w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026.