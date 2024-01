Najgorzej! Włosi ogłaszają najnowsze informacje ws. Piotra Zielińskiego

Piotr Zieliński od dłuższego czasu jest bohaterem licznych spekulacji transferowych. To dlatego, że nie przedłużył kontraktu z Napoli, a chętnych na pozyskanie go nie brakuje. Najbliżej tego wydaje się być Inter Mediolan, tyle że tam trafiłby dopiero latem. O tym, że jest to najbardziej realny wariant, przekonuje włoski dziennikarz Niccola Ceccarini. Jednak może się to okazać niemałym problemem dla reprezentanta Polski.

