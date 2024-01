W Legii Warszawa nikt nie mógł w to uwierzyć. "Ja pie..., znów! Znów to samo"

Sezon 2021/22 był jednym z najgorszych w historii Legii Warszawa. Chociaż drużyna Czesława Michniewicza zaczęła go od awansu do fazy grupowej Ligi Europy oraz pokonania Spartaka Moskwa (1:0) i Leciester City (1:0), to w ekstraklasie szło jej katastrofalnie.

W rundzie jesiennej legioniści wygrali tylko sześć z 19 meczów. Warszawiacy przegrali pozostałe 13 spotkań, przez co w klubie doszło do trzęsienia ziemi. W trakcie rundy zwolnionego Michniewicza zastąpił Marek Gołębiewski, ale to nie on ratował Legię przed spadkiem. Do klubu wrócił jego były zawodnik i trener - Aleksandar Vuković.

Przez beznadziejne wyniki legioniści zimę spędzili tuż nad strefą spadkową. Ówcześni mistrzowie Polski mieli na koncie 18 punktów, czyli tyle samo, ile znajdujący się w strefie spadkowej Górnik Łęczna. Legia miała też dwa punkty więcej od Warty Poznań i sześć więcej od Bruk-Betu Termaliki Nieciecza.

Na portalu przegladsportowy.onet.pl tamten sezon opisał Łukasz Olkowicz. Dziennikarz rozmawiał z zawodnikami i pracownikami klubu, wspominając beznadziejną jesień i sposób na uratowanie klubu przed historycznym, pierwszym spadkiem z ekstraklasy.

- Wychodzisz na boisko po siódmej czy ósmej porażce, tracisz bramkę i myślisz sobie: "Ja pier..., znów! Znów to samo". Patrzysz po trybunach, zaczynają z tobą jechać. I nie wiesz, co masz zrobić. Próbujesz grać normalnie, wszystko robisz normalnie, ale czegoś brakuje. Wpadłeś do bębna i nie masz, jak z niego się wydostać. Pamiętam, że nie chciałem, by ktokolwiek ze znajomych przychodził na nasze mecze - powiedział bramkarz Legii Cezary Miszta.

- Zaczyna się przerwa zimowa po rozczarowującej rundzie. Zaraz święta, masz wolne. I zastanawiasz się, czy iść ze znajomymi na kolację. Wstyd było pokazać się na mieście. Jesteś w restauracji i wytykają cię palcami, że tam siedzi nieudacznik - dodał obecny zawodnik Cagliari Mateusz Wieteska.

"Zawodnicy kursowali między domkami i boiskiem, domkami i boiskiem"

Jak przypomniał autor tekstu, w przerwie zimowej tamtego sezonu Legia znajdowała się w rozkroku. W klubie dochodziło do kolejnych zmian i długo nie wiadomo było, kto poprowadzi zespół w kluczowej rundzie wiosennej. Z jednej strony Legia potrzebowała kogoś na już, z drugiej marzyła o Marku Papszunie, którego kontrakt z Rakowem Częstochowa wygasał latem 2022 r.

Zanim Vuković, który był na kontrakcie w Legii po poprzednim zwolnieniu, wrócił do klubu, władze rozmawiały też z Leszkiem Ojrzyńskim. Dlaczego ostatecznie postawiono na Serba? - Presja spadająca na Legię z różnych stron wymaga szczególnego zrozumienia, a ten trener nie potrzebował czasu, żeby się tego uczyć. Znajomość klubu, zawodników, infrastruktury, procesów decyzyjnych już na starcie była ogromnym atutem - powiedział Bartosz Zasławski, rzecznik prasowy Legii.

Od czego Vuković zaczął pracę z drużyną? - Podkreślał, że potrafimy grać w piłkę, musimy tylko z powrotem uwierzyć w swoje umiejętności. Niech nie paraliżuje nas żadna sytuacja na boisku, bo z każdej możemy wyjść. Pokazywał nam, co do tej pory zrobiliśmy dla Legii, nagrania z naszymi najlepszymi momentami w klubie, strzelanymi golami. Do tego podkład muzyczny. Do mnie to trafiało - powiedział Wieteska.

Serb kolejny raz okazał się świetnym psychologiem, który potrafił scalić grupę. Vuković miał jednak stanowcze podejście do zespołu. Widać to było na obozie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdy drużyna otrzymała tylko jeden dzień wolnego. Było to w ostatnim dniu zgrupowania, gdy wszyscy byli już spakowani na powrót do Warszawy.

– To były domki, w których zostali skoszaro... Złe słowo. A może i dobre. Byli zakwaterowani bezpośrednio przy plaży. Tylko na tę plażę w ogóle nie wychodzili. Mieszkaliśmy 40 kilometrów od centrum Dubaju i na zwyczajnym obozie pewnie w wolnym czasie jeździliby tam na zakupy czy na kawę. Panowała jednak duża dyscyplina. Zawodnicy kursowali między domkami i boiskiem, domkami i boiskiem. I tak przez dwa i pół tygodnia - wspominał Zasławski.

"Kibice nie byliby zachwyceni, gdybyśmy spadli z ligi w dobrym stylu"

Vuković nie miał wątpliwości, że Legia musi szybko zacząć punktować, by nie odkładać w czasie utrzymania w lidze. - Większości w lidze mógł spodobać się scenariusz, w którym Legia spada. Uświadamiałem zawodnikom, że jeżeli w ostatnich trzech-czterech meczach będziemy zamieszani w grę o utrzymanie, to mamy problem. Problem, bo wszystkim to się spodoba i nawet kosztem własnego wyniku mogą wysłać Legię do pierwszej ligi - powiedział Vuković.

A początek wcale łatwy nie był. Mimo że Legia zaczęła wiosnę od wyjazdowego zwycięstwa z Zagłębiem Lubin (3:1), to później przegrała u siebie z Wartą (0:1) i zremisowała z Bruk-Betem (0:0). Kluczowe okazało się spotkanie z końcówki lutego, kiedy Legia wygrała z Wisłą Kraków (2:1), zdobywając decydującą bramkę w doliczonym czasie gry.

Od tamtej pory Legia nie przegrała siedmiu ligowych meczów z rzędu, co w tamtym sezonie było wyjątkowym sukcesem. Drużyna Vukovicia nie przegrała m.in. wyjazdowych meczów z Rakowem (1:1) i Lechem (1:1). Ostatecznie legioniści skończyli tamten sezon na 10. miejscu w lidze, odpadając też w półfinale Pucharu Polski.

To oznaczało, że pierwszy raz od 11 lat Legii zabrakło w europejskich pucharach. Ale nie to wtedy było najważniejsze. - Tamte mecze były na zasadzie: wygrać za wszelką cenę. Strzeliliśmy gola i cofaliśmy się, żeby to wybronić. Ogólnie to nie jest styl Legii. Tylko w tamtym momencie to nie miało znaczenia. Najważniejsze było utrzymanie. Nasi kibice raczej nie byliby zachwyceni, gdybyśmy spadli z ligi, ale w dobrym stylu - powiedział Patryk Sokołowski, który trafił do Legii przed rundą wiosenną tamtych rozgrywek.

- Utrzymaliśmy się dość spokojnie, więc w tamtym momencie to był dla nas dobry rezultat. Oczywiście jeśli można powiedzieć o Legii, że 10. miejsce to dobry wynik - podsumował Wieteska.