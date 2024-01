Rewolucja w klubie ekstraklasy. Będą cięcia. Brutalna prawda o finansach

Janusz Filipiak prowadził Cracovię przez niemal 20 lat. 30 września 2023 roku działacz doznał udaru i trafił do szpitala w ciężkim stanie. Ostatecznie jego życia nie udało się uratować i odszedł niespełna trzy miesiące później. Tak nagła śmierć oznaczała spore zmiany w klubie. Trzeba było powołać nowego prezesa. W poniedziałek 22 stycznia został nim Mateusz Dróżdż, który ma spore doświadczenie w polskiej piłce. Szybko zorientował się w sytuacji małopolskiej ekipy i już zapowiedział wprowadzenie zmian, i to radykalnych.

Nowy prezes Cracovii wprowadza nowe porządki. Będą dotyczyć m.in. finansów

We wtorek odbyła się oficjalna konferencja prasowa, podczas której żona byłego prezesa Cracovii, Elżbieta Filipiak powitała na stanowisku Dróżdża. - Jest to pewne zobowiązanie, nie tylko formalne, ale też zobowiązanie natury moralnej, być może nawet bardziej istotne. Spotkaliśmy się na rozmowach kwalifikacyjnych, ustalaliśmy nie tylko kwestię współpracy indywidualnej, ale też jak ma wyglądać klub. Spotkało się to z akceptacją, co mnie niezmiernie cieszy. Dla mnie ważne jest długoterminowe prowadzenie klubu, by Cracovia rozwijała się w sposób mądry i zrównoważony - podkreślił na wstępie Dróżdż.

Nowy prezes przedstawił nieco więcej szczegółów na temat planów wobec klubu. Jego zdaniem jedną z najważniejszych kwestii do rozwiązania są finanse. Nie od dziś wiadomo, że Cracovia zapewnia jedne z najatrakcyjniejszych kontraktów w ekstraklasie, zarówno dla piłkarzy, jak i trenerów.

Kilka miesięcy temu media informowały nawet, że klub był zainteresowany zatrudnieniem Marka Papszuna i oferował mu pół miliona złotych za miesiąc pracy. Finalnie takim informacjom zaprzeczył Filipiak, ale nie ulega wątpliwości, że Cracovia wydaje mnóstwo pieniędzy na kontrakty. To ma się jednak skończyć, o czym poinformował nowy prezes.

Jasna deklaracja Mateusza Dróżdża. To koniec. "Mówię to szczerze"

- Cracovia już nie będzie najlepszym płatnikiem i mówię to szczerzę. Cracovia będzie płacić, ale za to, co dzieje się na boisku. To mówię od razu. To nie jest pierwszy klub, w którym taką strategię przedstawiam - zaznaczył. - Musimy ustalić pewne reguły, których nie będziemy łamać. Nie chodzi tylko o wynagrodzenia. Nie będziemy skąpić, będziemy płacić za określoną jakość - dodawał.

Nowy prezes podkreślił również, że dojdzie do dużych roszad na zapleczu klubu. Należy zatrudnić nowych pracowników i jasno wyznaczyć ich zadania.

Tym samym kolejne miesiące będą gorącym okresem dla klubu. Prezes postara się uporządkować kwestie organizacyjne, tak by piłkarze oraz sztab szkoleniowy mogli w pełni skupić się na wynikach sportowych. Obecnie Cracovia zajmuje 13. miejsce w tabeli i nad strefą spadkową ma zaledwie trzy punkty przewagi. Kolejny mecz w ekstraklasie rozegra 10 lutego, kiedy to zmierzy się z Radomiakiem Radom.