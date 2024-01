Media: Sensacyjny transfer piłkarza Legii. Blisko czołowej ligi Europy

Za Legią nierówna runda jesienna. Warszawianie co prawda jako drugi polski klub w historii wyszli z grupy Ligi Konferencji Europy i wiosną zagrają w pucharach z Molde, ale w lidze zajmują dopiero 5. miejsce. Do liderującego Śląska tracą aż dziewięć punktów.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia Warszawa wyrzucona z pucharów? Najnowsze informacje

Media: Bramkarz odejdzie z Legii. Kolejny transfer

W Warszawie powitano już Ryoyę Morishitę. Japończyk ma wzmocnić konkurencję na wahadłach. Kosta Runjaić ma jednak poważny problem. Z klubem pożegnał się Bartosz Slisz - jeden z kluczowych piłkarzy warszawian. Przeniósł się do Atlanty United występującej w MLS. Na domiar złego kontuzji doznał Jurgen Celhaka, który straci obóz przygotowawczy. W klubie przy ulicy Łazienkowskiej nie zobaczymy już Patryka Sokołowskiego i Roberta Picha. Na zasadzie wypożyczenia odeszli z kolei Igor Strzałek i Makana Baku.

Wygląda na to, że to nie koniec roszad kadrowych w Legii. Jak podaje portal legionisci.com grono opuszczających klub może się wkrótce powiększyć o kolejne nazwisko.

Według informacji powyższego źródła bliski odejścia jest Cezary Miszta. 22-latek jesienią nie rozegrał ani jednego meczu w pierwszym zespole. Przegrywał rywalizację zarówno z Kacprem Tobiaszem, jak i Dominikiem Hładunem.

Informację o jego potencjalnym odejściu podaje także portal Legia.net. Bramkarz miałby zasilić portugalskie Rio Ave na zasadzie wypożyczenia do końca tego sezonu.

- Portugalczycy zagwarantowali sobie opcję wykupu, gdyby ten się sprawdził i spodobał przez najbliższe sześć miesięcy. Sprawa ma być sfinalizowana do końca stycznia. Na razie Legia nie zarobi na samym wypożyczeniu, ale gdyby zdecydowano się go wykupić, to na Łazienkowską mają wpłynąć konkretne pieniądze - podaje portal.

Miszta to wychowanek Legii, który w Ekstraklasie debiutował 2 listopada 2020 roku. Wystąpił wówczas w wygranym 3:0 meczu z Wartą Poznań. Szansę pierwszego występu dał mu Czesław Michniewicz. W kolejnych rozgrywkach zagrał w aż 15 ligowych spotkaniach, a także czterech meczach Ligi Europy. To on bronił w pamiętnym, wygranym 1:0 meczu z Leicester City.

Cezary Miszta w Legii Warszawa rozegrał do tej pory 36 meczów.