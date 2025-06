FIFA wzięła się za rosyjskiego giganta. Żarty się skończyły

FIFA nałożyła zakaz transferowy na Lokomotiw Moskwa. Tym samym do 2027 r. nie będzie on mógł sprowadzać nowych graczy. To kara za to, że rosyjski klub nie zapłacił należnych pieniędzy ukraińskiemu FK Mariupol. Sprawa wywołała w Rosji olbrzymie kontrowersje. - Komu powinni zapłacić? Klubu nie ma, ale zakaz jest nałożony - pytał szef tamtejszej ligi Aleksandr Alajew.