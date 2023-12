Trudne życie syna Cristiano Ronaldo. Tak "rozmawia" z rywalami [WIDEO]

Cristiano Ronaldo Jr. od kiedy tylko mógł, to szedł w ślady ojca i grał w piłkę. Początkowo nastolatek występował w młodzieżowych drużynach Realu Madryt. Wielokrotnie na temat swojego syna wypowiadał się Cristiano Ronaldo. - On ma potencjał. Jest szybki, dobrze drybluje, ale to nie wystarczy. Wymaga to dużo ciężkiej pracy i poświęcenia. Nie będę na niego naciskał, by został piłkarzem. Jednak szczególnie chcę, by był najlepszy, czy to piłkarz, czy lekarz - mówił Portugalczyk.

13-latek w październiku dołączył do nowego zespołu. Skoro jego ojciec gra dla saudyjskiego Al-Nassr, to Ronaldo Jr. dołączył do drużyny U-13 tego klubu. Wzorem ojca młody piłkarz także gra z numerem "siedem" na koszulce. Przy tej okazji zapowiedzi tego transferu Fabrizio Romano przypomniał znamienne słowa Cristiano Ronaldo. - Mój syn powiedział mi: "Tato, trzymaj się jeszcze kilka lat dłużej, chcę się z tobą zagrać" - czytamy we wpisie.

Cristiano Ronaldo Jr. nie ma łatwo na saudyjskich boiskach

Ronaldo Jr. z racji nazwiska jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych nastolatków na świecie. Chłopak pokazywał wysoki poziom m.in. w Juventusie, gdy październiku 2019 roku statystycy wyliczyli, że w 23 meczach zdobył 58 goli i zaliczył 18 asyst.

Nie musi to jednak imponować jego boiskowym rywalom, dla których 13-latek może być obiektem prowokacji. Było tak podczas jednego ze spotkań Al-Nassr U-13, gdy rówieśnik z drużyny przeciwnej ciągle coś do niego mówił, a Ronaldo Jr. ograniczył się do przyłożenia palca do ust oraz spokojnego poklepania rywala po plecach, co ten stanowczo odrzucił i dalej coś mówił do syna Cristiano Ronaldo.

Najprawdopodobniej Ronaldo Jr. będzie grał w młodzieżowym zespole Al-Nassr tak długo, jak będzie tam występował jego ojciec. Kontrakt 38-latka z saudyjskim zespołem obowiązuje do końca czerwca 2025 roku.