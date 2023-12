Niesmaczne słowa o Piotrze Zielińskim. Włosi apelują o szacunek

Od dobrych kilku miesięcy trwa saga z przedłużeniem kontraktu przez Piotra Zielińskiego w Napoli. Na ten moment niewiele wskazuje na to, że Polak zostanie w Neapolu na kolejne lata. Negocjacje się przeciągają, strony nie mogą dojść do porozumienia, choć Aurelio De Laurentiis zapewnia, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Legenda klubu apeluje do właściciela mistrza Włoch, by zaczął bardziej szanować polskiego piłkarza.

3 Screen YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=v4nmn_ZdAbc Otwórz galerię Na Gazeta.pl