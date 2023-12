Sezon życia Polaka! Gol za golem. W ekstraklasie odbijał się od kolejnych klubów

Holenderska Eredivisie to jedna z najlepszych lig w Europie. Oczywiście nie są to rozgrywki tak dobre, jak niemieckie, angielskie, czy hiszpańskie, ale z łatwością można się stamtąd wypromować do gry w klubach z tych krajów. Kacper Kostorz nie gra jednak w Eredivisie, a w Eerste Divisie.

Talent w Legii Warszawa. Szansa w Pogoni Szczecin. Zsyłka do Holandii? Kostorz strzela jak na zawołanie

Kacper Kostorz był uznawany za spory talent, gdy trafiał do Legii Warszawa (15 meczów - dwa gole i asysta) z Podbeskidzia (60 meczów - trzy gole i asysta). W stołecznym klubie dostał kilka szans, ale więcej czasu spędził na wypożyczeniach. Wrócił na jakiś czas do Podbeskidzia, trafił też do Miedzi Legnica (15 meczów - dwa gole i trzy asysty). W końcu Legia z niego zrezygnowała i obecnie jest piłkarzem Pogoni (6 meczów). Ta wypożyczyła go do Korony (12 meczów - dwa gole) i w końcu do holenderskiego FC Den Bosch.

I tam Kostorz zyskał nowe życie. Były młodzieżowy reprezentant Polski zagrał w tym sezonie 20 meczów, w których strzelił osiem goli i zanotował cztery asysty. W całej karierze na poziomie ekstraklasy i 1 ligi wypracował tylko jedną bramkę więcej. Ostatnio znów było o nim głośno, bo zdobył efektownego gola piętą. To wszystko mimo tego, że gra w jednej z najgorszych drużyn w lidze. FC Den Bosch zajmuje dopiero 18. miejsce w tabeli, zdobyło tylko 15 punktów i 22 bramki.

Tu jednak pojawia się pytanie - czy polskie kluby przez lata ignorowały wielki talent? A może Eerste Divisie po prostu jest słabą ligą, w której błyszczą zawodnicy, po których byśmy się tego nie spodziewali? I wydaje się, że bliżej prawdy jest to drugie stwierdzenie.

Osiem goli Kostorza to wynik dobry, ale wcale nie najlepszy. Niemal dwa razy więcej bramek (15) strzelił Matijn Kaars z Helmond Sport. Co ważne, to ten napastnik nie gra dla żadnego potentata, jego zespół zajmuje zaledwie 14. miejsce w tabeli. Kaars jest wychowankiem Ajaxu, już w poprzednim sezonie miał udział przy 19 golach, a nawet mimo takich statystyk nie sięgnął po niego nikt z Eredivisie.

Eerste Divisie jest również ligą po prostu bardzo wdzięczną dla napastników. Od lat znajduje się ona w czołówkach rankingów goli zdobywanych na mecz. W tym sezonie średnio w każdym meczu padają 3,04 bramki. Dla porównania w ekstraklasie średnio zdobywa się 2,73 gole/mecz.*

Oni też grali w Eerste Divisie. Ekstraklasy nie zwojowali

O tym, że ten wynik wcale nie musi świadczyć o wielkim przełamaniu w karierze Kostorza, świadczy też historia. Widzieliśmy już w ekstraklasie kilkakrotnie zawodników ofensywnych, którzy błysnęli na poziomie Eerste Divisie a w Polsce, co najwyżej spisywali się solidnie. Należeli do nich m.in.:

Piotr Parzyszek - 106 meczów w Eerste Divisie - 57 goli - 15 asyst. W ekstraklasie zagrał 101 spotkań, w których strzelił 22 bramki i zanotował osiem asyst. Doczekał się też szansy w Eredivisie. W 32 meczach wypracował 10 goli.

Johan Voskamp - 216 meczów w Eerste Divisie - 103 gole - 36 asyst. W ekstraklasie rozegrał zaledwie 24 mecze, w których strzelił sześć goli i zanotował trzy asysty. Dostał też szansę w Eredivisie, gdzie w 49 meczach strzelił 11 goli i dwukrotnie asystował.

Kay Tejan - 51 meczów w Eerste Divisie - 17 goli - siedem asyst. Ta historia nadal trwa! Napastnik ŁKS-u na razie strzelił trzy gole w piętnastu meczach ekstraklasy.

Oczywiście Kacprowi Kostorzowi należy życzyć powodzenia, bo historia pokazuje, że regularnie strzelając na poziomie Eerste Divisie można się czasem wypromować nawet do Eredivisie - to dał radę osiągnąć Piotr Parzyszek, którego po świetnym sezonie 2016/17 w De Graafschap (25 goli i pięć asyst w Eerste Divisie) przygarnęło PEC Zwolle. Do takiego wyniku napastnikowi wypożyczonemu z Pogoni Szczecin na razie jednak daleko.