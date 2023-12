Tak odżywia się gwiazda piłki nożnej. Pokazali, co robił w samochodzie

Zespoły z Arabii Saudyjskiej sporo namieszały w letnim oknie transferowym, sprowadzając największe gwiazdy europejskiej piłki. Wszystko zaczęło się na początku stycznia od przeprowadzki Cristiano Ronaldo na Bliski Wschód. Później kolejni zawodnicy podążyli jego śladami, podpisując lukratywne kontrakty. Nie inaczej było z Marcelo Brozoviciem. Doświadczony chorwacki pomocnik w lipcu został nowym piłkarzem Al-Nassr, przenosząc się z Interu Mediolan za 18 milionów euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz wykorzystał pomidora. Ależ pewność siebie!

Na samym początku Chorwat wydawał się nie być zainteresowany takim rozwiązaniem i czekał na działania ze strony Barcelony, która miała go na celowniku. Ostatecznie przekonały go wielkie pieniądze od Saudyjczyków - 100 mln euro za trzy lata gry - a także opieszałość ze strony mistrza Hiszpanii. Dołączając do Al-Nassr, doświadczony pomocnik z miejsca stał się najlepiej opłacanym chorwackim sportowcem.

Tak odżywia się Marcelo Brozović

Brozović wraz z rodziną szybko zaaklimatyzował się w nowym miejscu. W bieżącym sezonie w sumie wystąpił w 21 meczach, w trakcie których strzelił dwa gole i zanotował pięć asyst. Jednak czasami zdarza mu się zlekceważyć zalecenia dietetyków i zjeść jedzenie, od którego powinien trzymać się z daleka.

Jakiś czas temu w mediach społecznościowych pojawił się film, na którym widać, jak Brozović spożywa fast food podczas kierowania autem na Bliskim Wchodzie. Piłkarz wyglądał na zrelaksowanego i zadowolonego. Nagranie wyświetliło ponad 114 tysięcy użytkowników.

To nie pierwszy raz, kiedy Brozović został przyłapany na niezdrowym odżywianiu się. - Przed finałem Mistrzostw Świata zjadł dwa kilogramy salami, dwa rogaliki, popił Coca-Colą, a następnie bez problemów przebiegł 15 km. Gdybym zjadł tyle, co on, potrzebowałbym czterech dni, aby wrócić do zdrowia. Zapytałem go, jak mu się to udaje, on wskazał na niebo i odpowiedział tylko: Salami, salami - mówił swego czasu Dejan Lovren o nawykach żywieniowych Brozovicia.

Aktualnie Al-Nassr zajmuje drugie miejsce z dorobkiem 40 punktów. Kolejną szansę na występ Brozović będzie miał już we wtorek, 26 grudnia, kiedy jego drużyna zmierzy się z Al-Ittihad.