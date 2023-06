Oficjalnie. Koniec sagi. Nowy klub potwierdza transfer Leo Messiego

- Podjąłem decyzję, że wyjeżdżam do Miami. Nadal nie zamknąłem tego w stu procentach. Brakuje jeszcze kilku rzeczy, ale zdecydowaliśmy się pozostać na tej drodze. Postanowiłem, że jeśli powrót do Barcelony się nie uda, to opuszczę Europę - poinformował Leo Messi w wywiadzie dla "Mundo Deportivo" i "Sportu", który ujrzał światło dzienne o godzinie 21 w środę.

Inter Miami jakby czekał na słowa Argentyńczyka, bo kilkanaście minut po publikacji jego wywiadu, sam ogłosił zakontraktowanie Leo Messiego. Klub ze Stanów Zjednoczonych opublikował 32-sekundowe nagranie, w którym zebrał różne doniesienia medialne: "Leo Messi wróci do Barcelony", "Messi trafi do Arabii Saudyjskiej", "Chce kontynuować grę w Europie". Wszystko zostało skitowane napisem "Messi" w stylu czcionki używanej przez drużynę z Miami.

- Miałem oferty z innych europejskich klubów, ale nawet ich nie analizowałem. Gdy sprawa z Barceloną nie wyszła, to potrzebowałem odejścia od europejskiej piłki. Chcę żyć w inny sposób, grając w MLS i o wiele bardziej cieszyć się każdym kolejnym dniem - dodawał Messi we wspomnianym wyżej wywiadzie, tłumacząc swoją decyzję o wyjechaniu z Europy.

FC Barcelona życzy Leo Messiemu wszystkiego najlepszego

Leo Messi długo był łączony z powrotem do FC Barcelony, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Teraz klub wydał oświadczenie w związku z przejściem 35-latka do Interu Miami. "FC Barcelona życzy Leo Messiemu powodzenia na nowym etapie jego zawodowej kariery. W poniedziałek 5 czerwca Jorge Messi, ojciec i reprezentant piłkarza, poinformował prezesa Joana Laportę o jego decyzji o dołączeniu do Interu Miami, chociaż otrzymał propozycję od Barcelony, który wyszła z pragnienia powrotu klubu oraz Messiego do drużyny.

Prezes Laporta zrozumiał i uszanował decyzję Messiego, który chce rywalizować w lidze z mniejszymi wymaganiami, z dala od światła reflektorów i presji, której był poddawany w ostatnich latach" - czytamy. Teraz obie strony mają rozmawiać o zorganizowaniu odpowiedniego hołdu dla zawodnika.

Inter Miami będzie trzecim seniorskim klubem w karierze Leo Messiego. W latach 2004-2021 Argentyńczyk reprezentował barwy FC Barcelony. Wcześniej grał w drużynach młodzieżowych katalońskiej ekipy. Za to od 2021 do czerwca 2023 roku był zawodnikiem PSG.