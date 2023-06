Przyszły klub Messiego chce zadziwić świat. Argentyńczyk to tylko początek

Ani Al-Hilal, ani FC Barcelona. Leo Messi zdecydował, że po wygaśnięciu kontraktu z Paris Saint-Germain dołączy do Interu Miami, czyli klubu, którego właścicielem od 2019 roku jest David Beckham. Z informacji zebranych przez Katarzynę Przepiórkę z "Amerykańskiej Piłki" wynika, że Messi podpisze równie ekskluzywny kontrakt do tego, który w 2010 roku z Los Angeles Galaxy parafował właśnie Beckham. Dodatkowo Argentyńczyk ma mieć udział w przychodach generowanych przez nowych subskrybentów MLS Season Pass. A jak nowy klub może go udobruchać?

Wielkie plany Beckhama na udobruchanie Messiego. Może sprowadzić jego byłych kolegów

Argentyński dziennikarz Gaston Edul podaje, że przyjście Leo Messiego do Interu Miami wywoła też pewne działania Davida Beckhama na rynku transferowym. Anglik ma zainicjować ruchy mające na celu sprowadzenie Jordiego Alby, Sergio Busquetsa oraz Luisa Suareza. Ta trójka grała z Messim w Barcelonie w latach 2014-2020. Alba i Busquets z końcem czerwca nie będą mieli już ważnych umów z Barceloną. Z kolei Suarez jest związany z brazylijskim Gremio do końca 2024 roku i przeżywa tam drugą młodość: po 24 meczach ma jedenaście goli i osiem asyst.

Edul dodaje, że w Interze Miami ma też pojawić się nowy trener. Od stycznia 2021 do czerwca 2023 roku za wyniki odpowiadał Phil Neville, ale został zwolniony, notując średnią 1,32 pkt na spotkanie. Tymczasowo za wyniki odpowiada Argentyńczyk Javier Morales (wcześniej trener w akademii Interu), ale jego miejsce ma zająć Gerardo Martino. "Tata" w sezonie 13/14 prowadził Barcelonę i wygrał z nią Superpuchar Hiszpanii. Od zakończenia mundialu w Katarze pozostaje bez pracy - po turnieju rozstał się z reprezentacją Meksyku.

Gaston Edul ujawnił też szczegóły kontraktu Messiego z Interem Miami. Argentyńczyk ma związać się porozumieniem na trzy lata, aż do końca czerwca 2026 roku, natomiast umowa będzie wchodziła w życie rok po roku. To oznacza, że na razie Messi będzie miał ważny kontrakt do czerwca przyszłego roku, ale jeśli obie strony dojdą do porozumienia i zechcą kontynuować współpracę, to umowa będzie automatycznie przedłużona.

Inter Miami kompletnie zawodzi w tym sezonie Major League Soccer. Klub prowadzony przez Davida Beckhama zajmuje ostatnie miejsce w Konferencji Wschodniej i wygrał zaledwie pięć z szesnastu rozegranych spotkań.