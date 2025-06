Ależ wieści ws. Hansiego Flicka! Oficjalnie to ogłosili

Gdy Hansi Flick przychodził do Barcelony, to wcale nie cieszył się stuprocentowym zaufaniem kibiców oraz mediów. I nic dziwnego. Szkoleniowiec kilka miesięcy wcześniej rozstał się z reprezentacją Niemiec po katastrofalnej kadencji. Pod koniec pracy Hansi Flick nie wygrał żadnego z pięciu kolejnych meczów. Ostatnie spotkanie prowadzonej przez niego kadry to porażka 1:4 z Japonią.

Flick doceniony przez La Liga. Został trenerem sezonu

Niemiec poradził sobie jednak doskonale. O Barcelonie w końcu przestało się mówić głównie w kontekście problemów finansowo-organizacyjnych - choć te przecież wciąż były - a zaczęło się zwracać uwagę na to jak gra. Klub potrafił zachwycać w starciach z najlepszymi drużynami w Europie i kompletnie zdominował krajowe podwórko. Barcelona została mistrzem Hiszpanii, wygrała też Puchar Króla i Superpuchar kraju. Nie jest więc niespodzianką, że Hansi Flick dostał od La Liga nagrodę trenera sezonu.

To oczywiście nagroda jedynie za rozgrywki ligowe, ale nie oszukujmy się - w tego typu zestawieniach głosujący zawsze mają z tyłu głowy również wyniki w innych rozgrywkach. Poza Hansim Flickiem do nagrody trenera sezonu nominowani byli Jose Bordalas, Manolo, Manuel Pellegrini, Michel, Ernesto Valverde i Diego Simeone.

"Barcelona miała świetny sezon i pod wodzą niemieckiego trenera zdobyła mistrzostwo La Liga (...). Klub przegrał tylko sześć z 38 meczów w tych rozgrywkach i strzelił 102 bramki. To największa liczba goli w pięciu najlepszych ligach w tym sezonie. Dzięki temu rezultatowi stali się też najbardziej bramkostrzelną drużyną w historii ligi z 6579 trafieniami" - czytamy na stronie La Liga.

Chyba mało kto - nawet wśród największych optymistów - spodziewał się, że pierwszy sezon Barcelony pod wodzą niemieckiego trenera będzie tak dobry. Nie było zaskoczeniem, że klub doprowadził do przedłużenia umowy z Hansim Flickiem. 21 maja Barcelona ogłosiła, że nowy kontrakt Niemca będzie obowiązywał do 2027 roku.