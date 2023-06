Wiemy, kto może zawalczyć na pierwszej gali Clout MMA. "Właśnie dostałem propozycję"

- Właśnie dostałem propozycje walki w Clout MMA i to na bardzo ciekawe zestawienie. Jestem otwarty by w tej organizacji i z tym rywalem zawalczyć. Nie mogę powiedzieć kto to jest, ale wiecie, z kim się lubię i nie lubię - przyznał nam Marcin Najman, gdy zapytaliśmy go, czy ktoś z Clout MMA się z nim nie kontaktował.

Dzwonią po zawodnikach. Peszko i Najman na gali?

Według naszych informacji w ostatnim czasie takie telefony z propozycjami konkretnych walk na Clout MMA dostali też inni zawodnicy. Część z nich, tak jak Marcin Najman, miała 17 czerwca walczyć na High League 7. Tej organizacji pod koniec maja Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji "zamroziło środki finansowe". To dlatego, że zdaniem ministerstwa "beneficjentami tego podmiotu" byli m.in. obywatele Federacji Rosyjskiej pochodzenia czeczeńskiego: Khazhbi Edelbiev i jego siostra Diana Edelbieva, którzy mają utrzymywać relacje z przywódcą Czeczenii – Ramzanem Kadyrowem, znajdującym się na liście sankcji UE.

"Tej gali nie da się zorganizować". Nawet 20 mln kary. Co z biletami za High League 7?

Na aucie została nie tylko organizacja, ale też kilkunastu zawodników, którzy mieli na niej walczyć, bo galę 17 czerwca High League musiał odwołać. Clout MMA, które oficjalnie ogłosiło swą działalność 7 czerwca, może wypełnić zatem lukę po tej federacji. Czy jest z nią powiązane? W sieci już wcześniej pojawiły się takie sugestie, wygłaszane choćby przez Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego, ambasadora Prime MMA.

Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że w strukturach Clout MMA działają inne osoby niż w High League, a w rejestrach spółki będą m.in. jej ambasadorzy. To potwierdzałoby wypowiedź dla fanów, zamieszczona przez Lexy Chaplin w oficjalnym komunikacie prasowym.

- Dzisiaj nie wyobrażam sobie, żebym przestała trenować MMA. Gdy pojawił się pomysł, żebym została współwłaścicielką i ambasadorką Clout MMA od razu wiedziałam, że muszę wykorzystać tę szansę. Cieszę się, że będę mogła współtworzyć taką organizację - mówiła Chaplin.

Przypomnijmy, że Sławomir Peszko właśnie zakończył piłkarską karierę, więc federacji MMA będzie mógł się poświęcić w znacznej mierze. Prawdopodobnie będzie też jednym z bohaterów jej gali, tak samo jak Chaplin, gdy dołożymy do tego kilka najgorętszych nazwisk walczących do niedawna dla High League, karta walk zestawi się szybciej niż później. Taką uwagę dotyczącą terminu przekazał nam zresztą Najman.

Gala pod koniec lipca

- Dokładny termin gali nie został mi zaprezentowany, ale ta walka może odbyć się szybciej, niż się wszystkim wydaje. Dla mnie to bardzo dobre rozwiązanie, bo cały czas jestem w formie startowej. To byłoby takie wydłużenie o kilka tygodni moich treningów, które nie będzie kłopotem. Znakomicie prowadzi mnie Jacek Rumiak, który wie, jak regulować moją pracę. Po treningach z nim czuję się 8 lat młodszy. Mariusz Pudzianowski przestrzegał, bym nie wywoływał wilka z lasu, to ja powiem, żeby uważał, by ktoś tego wilka do lasu nie wciągnął z powrotem - uśmiecha się Najman.

Według naszych kolejnych wstępnych ustaleń Clout MMA pytało kilka podmiotów o terminy w końcówce lipca, a gala miałaby się odbyć na jednej z większych polskich hal.

Kolejne szczegóły w sprawie Clout MMA powinniśmy poznać szybko, do końcówki lipca nie zostało zbyt wiele czasu.