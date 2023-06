Kubica wróci do F1? Rewolucyjny pomysł. To otwiera drzwi dla Polaka

Najbliższe lata przyniosą ogromne zmiany w Formule 1. Od 2026 roku pojawią się nowe jednostki napędowe, które mają być mniej skomplikowane i tańsze od obecnie używanych. To ma skłonić nowych producentów do wejścia na rynek "królowej motorsportu". Na tym władze F1 nie zamierzają poprzestać, a kolejne pomysły ma Stefano Domenicalli. Niewykluczone, że skorzysta na nich też Robert Kubica.

Domenicalli próbuje przekonać zespoły do poszerzenia stawki. To otwiera szansę dla Kubicy

Jak donosi serwis formu1a.uno, szef F1 walczy o to, by w sezonie 2026 stawka poszerzyła się z 10 do 12 zespołów. To pozwoliłoby zwiększyć nie tylko konkurencyjność, ale i atrakcyjność widowiska. Dodatkowo Domenicalli chce zwiększyć kwotę wpisowego z 200 mln dolarów do aż miliarda. Na drodze mogą jednak stanąć obecne zespoły. Więcej teamów oznaczałoby więcej podmiotów do podziału premii, co zmniejszyłoby wpływy obecnych ekip.

Verstappen nie dał rywalom żadnych szans w GP Hiszpanii. Przebudzenie Mercedesa

Choć takie rozwiązanie nie byłoby korzystne dla zespołów, to otworzyłoby szansę dla m.in. Roberta Kubicy. Od 2023 roku Polak pozostaje poza padokiem F1. Jednak kiedy w stawce pojawiłyby się cztery dodatkowe miejsca, wówczas jedno z nich mogłoby przypaść w udziale 39-latkowi.

Choć sam Kubica wspominał, że jego czas w F1 najprawdopodobniej dobiegł końca, to nadal jest otwarty na propozycje. Już w styczniu mówiło się, że Polak mógłby zostać kierowcą rozwojowym Audi, które od 2026 roku będzie dostarczać silniki Sauberowi. Teraz wydaje się, że Kubica teoretycznie może nawet liczyć na fotel w jednym z nowych zespołów.

Kubica koncentruje się na wyścigach długodystansowych. Przed nim 24 Le Mans

Robert Kubica z powodzeniem rywalizował w F1. W 2008 roku wygrał wyścig o Grand Prix Kanady, ale później jego karierę zatrzymał groźny wypadek. Po długim leczeniu i rekonwalescencji Polak wrócił do padoku. W 2018 roku został kierowcą etatowym Williamsa, ale ostatecznie stracił posadę. Z kolei w latach 2020-2022 był rezerwowym kierowcą Alfy Romeo.

Obecnie Kubica skupia się na wyścigach długodystansowych WEC i już w najbliższą sobotę wystartuje w 24h Le Mans wraz z ekipą WRT. W środę odbył się pierwszy trening - choć Polak był najszybszy z ekipy, to zajął dopiero 15. pozycję w LMP2. Celem Kubicy jest złoty medal - w poprzednim sezonie był bliski zwycięstwa, ale ostatecznie zmagania zakończył na drugiej lokacie.