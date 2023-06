Ogromne zamieszanie wokół Benzemy. Państwowa telewizja ogłosiła. "Jest o krok"

Do końca rozgrywek LaLiga pozostała tylko jedna kolejka. Już kilka tygodni temu FC Barcelona zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii, uzyskując bardzo dużą przewagę punktową nad Realem Madryt. Nie był to zbyt udany sezon dla piłkarzy Carlo Ancelottiego, którzy zakończyli go wyłącznie z dorobkiem Pucharu Króla. Nie jest to koniec złych informacji, ponieważ tuż po zakończeniu rozgrywek kluczowa postać może niespodziewanie opuścić zespół.

Arabskie media są pewne. Karim Benzema zostanie nowym piłkarzem Al Ittihad

Kontrakt Karima Benzemy z Realem wygasa z końcem czerwca i do tej pory nie został przedłużony. Co prawda nie tak dawno hiszpańscy dziennikarze informowali o tym, że piłkarz zostanie w klubie, ale na światło dzienne wychodzą nowe wieści.

Jak podaje saudyjska telewizja Al Ejbariya, Benzema jest już blisko dojścia do porozumienia z zespołem Al Ittihad. Francuz rzekomo zaakceptował ofertę mistrza kraju i podpisze z nim dwuletni kontrakt, na mocy którego stanie się bohaterem rekordowego transferu. Mówi się, że nowy pracodawca ma mu zagwarantować zarobki na poziomie 100 milionów euro za rok gry.

Kilka godzin wcześniej dziennikarze footmercato.net przekazali, że podczas środowego treningu piłkarz miał już nawet powiedzieć trenerowi Carlo Ancelottiemu, że po sezonie odchodzi z Realu Madryt.

Ostatnia 38. kolejka LaLiga odbędzie się w niedzielę 4 czerwca. Real podejmie wtedy na własnym stadionie Athletic Bilbao. Ze względu na doskwierającą kontuzję stopy, Benzema nie pojawi się na boisku. Tym samym Francuz nie zmniejszy straty do Roberta Lewandowskiego w ligowej klasyfikacji strzelców. Polak jest liderem z 23 golami, natomiast ubiegłoroczny zdobywca Złotej Piłki ma na koncie 18 trafień.