Media: Benzema podjął decyzję ws. szalonego transferu. Już poinformował Real

Karim Benzema jest kapitanem Realu Madryt i spokojnie zasłużył sobie na miano legendy tego klubu. Francuz zagrał blisko 650 meczów w koszulce Realu i zdobył w nich 353 bramki. Piąty sezon z rzędu jest najlepszym strzelcem zespołu. We wszystkich rozgrywkach strzelił łącznie 30 goli. Wyścig o koronę króla strzelców La Liga tego sezonu jednak już na pewno przegrał. Benzema strzelił o pięć goli mniej od Roberta Lewandowskiego i w ostatnim meczu nie wystąpił z powodu kontuzji odniesionej w spotkaniu z Rayo Vallecano.

Karim Benzema przekazał Realowi decyzję. Zamierza odejść do Arabii Saudyjskiej

Od kilku tygodni kibice żyją tematem przyszłości francuskiego napastnika. Kuszą go bowiem Saudyjczycy z Al-Ittihad, którzy chcą, by został kolejną wielką gwiazdą ich ligi. Hiszpański "AS" informował w środę, że Benzema spotkał się z Florentino Perezem oraz Carlo Ancelottim, by pomówić o swoich planach. Poważnie rozważa bowiem możliwość gry na Półwyspie Arabskim. Miał się nawet kontaktować z Cristiano Ronaldo i pytać go o warunki panujące w Arabii Saudyjskiej. Według doniesień hiszpańskich mediów w Al-Ittihad napastnik miałby zarobić "na rękę" ponad 100 milionów euro na sezon.

Kilka godzin po tym spotkaniu dziennikarz Santi Aouna z portalu footmercato.net poinformował, że Benzema podczas rozmowy z Carlo Ancelottim, przekazał trenerowi, że zamierza odejść z klubu i przyjąć bajeczną ofertę Al-Ittihad. Jak czytamy, Real Madryt jednak wciąż liczy na to, że przekona zawodnika do pozostania.

Arabowie czynią wszystko, żeby zwiększyć zainteresowanie swoimi rozgrywkami. "AS" wprost pisze, że za próbą ściągnięcia Karima Benzemy stoi saudyjski rząd, który od kilku miesięcy próbuje przekonać go do transferu. Świat żyje też plotkami o kolejnym kroku Lionela Messiego, który ma ofertę z Al-Hilal, gdzie miałby zarobić pół miliarda euro za rok gry. Jeżeli te transfery dojdą do skutku to każdy z trójki Messi-Ronaldo-Benzema grałby w innym klubie z czołowej trójki ligi arabskiej.

Nie jest tajemnicą, że szejkowie z Arabii Saudyjskiej marzą o zorganizowaniu mistrzostw świata. Najbliższy turniej odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku, ale wciąż nie zadecydowano o wyborze gospodarza na 2030 rok. Arabia Saudyjska jest jednym z państw zainteresowanych organizacją tego mundialu. Jedna z ofert zakładała organizację turnieju wspólnie przez Arabię, Grecję i Egipt - to ostatnie państwo na początku kwietnia ogłosiło jednak, że nie będzie ewentualnym współgospodarzem. Ściągnięcie do ligi arabskiej najlepszych piłkarzy świata mogłoby wpłynąć na społeczny odbiór decyzji o przyznaniu organizacji tego turnieju państwu, które najczęściej w mediach pojawia się w kontekście łamania praw człowieka.