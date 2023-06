Hiszpanie podgrzewają atmosferę. Chodzi o Benzemę. Nagły zwrot

Umowa Karima Benzemy z Realem Madryt wygasa w czerwcu tego roku. W ostatnim czasie hiszpańskie media donosiły, że nie zostanie ona przedłużona i Francuz odejdzie z klubu po zakończeniu sezonu. Te informacje podał także Gianluca Di Marzio i coraz więcej wskazuje na to, że napastnik rozstanie się z Realem Madryt po 14 latach.

Hiszpanie tonują nastroje ws. odejścia Benzemy. "Nie należy się spodziewać"

Innego zdania jest dziennik "AS". Dziennikarze twierdzą, że Karim Benzema na razie nigdzie się nie rusza, ponieważ nie rozmawiał jeszcze z Florentino Perezem, a w klubie nie wierzą, że zawodnik mógłby podjąć decyzję bez wcześniejszego poinformowania prezesa. "Benzema zagra w niedzielę przeciwko Athletikowi Bilbao i nie należy się spodziewać, że tego dnia pożegna się z publicznością na Bernabeu" - czytamy w tekście. Na temat swojej przyszłości zabrał głos także Benzema, ale jego wypowiedź była bardzo niejednoznaczna.

Niedawno hiszpańskie media donosiły, że Benzema mógłby przenieść się do Al-Ittihad. Saudyjczycy są bardzo zainteresowani ściągnięciem napastnika i mogą mu zaoferować ponad 100 milionów euro rocznie. "AS" dodaje, że cała ta sprawa jest "zagmatwana". Potwierdził, że przedstawiciele z Arabii kontaktowali się z zawodnikiem, ale Real liczy, że Francuz nie przyjmie oferty. Klub jest jednak świadomy, że nie będzie mógł odmówić Benzemie, jeśli ten zdecyduje się odejść, ponieważ byłaby to jego ostatnia szansa na podpisanie wielkiego kontraktu.

Udany sezon Karima Benzemy

Benzema był w tym sezonie w dobrej formie i w La Lidze strzelił 18 goli. Nie pozwoli mu to jednak na sięgnięcie po koronę króla strzelców. Rywalizację przegrał z Robertem Lewandowskim, który ma na koncie 23 trafienia. Łącznie we wszystkich rozgrywkach Francuz zdobył 30 bramek w 42 występach.