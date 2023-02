Selekcjoner reprezentacji Ukrainy trenerem Legii. Ma uratować zespół w futsalowej ekstraklasie

Legia Warszawa fatalnie radzi sobie w futsalowej ekstraklasie. Po 20. kolejkach drużyna prowadzona przez grającego trenera Mariusza Milewskiego zajmuje dopiero 14. miejsce na 15 zespołów. Wobec tego włodarze zespołu postanowili zaryzykować i zdecydowali się na zmianę szkoleniowca.

Legia Warszawa zmienia trenera. Zatrudniła selekcjonera reprezentacji Ukrainy

Jak poinformował oficjalny profil klubu, nowym trenerem Legii został Ołeksandr Kosenko. 53-latek od 2014 roku pełni funkcję selekcjonera reprezentacji Ukrainy. Z kadrą wywalczył awans do 1/8 finału MŚ w 2016, a także do ćwierćfinału ME 2016 i 2018 oraz zajął czwarte miejsce w trakcie ostatnich ME 2022, które odbyły się w Holandii.

Do tego odnosił sukcesy również na krajowym podwórku. W dotychczasowej karierze trenerskiej wywalczył z zespołem Enerhii Lwów wicemistrzostwo Ukrainy w sezonie 2013/2014, brązowy medal mistrzostw Ukrainy 2012/2013, a także Puchar Ukrainy w sezonach 2012/2013 i 2013/2014.

Ołeksandr Kosenko w przeszłości próbował swoich szans w futbolu, ale po dwuletniej służbie wojskowej, wybrał futsal, dołączając do drużyny Mechanizatora Dniepropetrowsk. Na hali radził sobie świetnie. Jego kolejnymi zespołami były Łokomotyw Odessa, Zaporiżkoks Zaporoże, Szachtar Donieck czy Płaneta-Mist Kijów. Zdobył 5 mistrzostw Ukrainy, 6 krajowych pucharów, dwukrotnie wybrano go najlepszym graczem ligi ukraińskiej (1997,1998), w której strzelił łącznie 300 goli.

W latach 2000-2002 rywalizował w Rosji (Finpromko-Alfa Jekaterynburg). Wówczas sięgnął po Puchar Rosji i Puchar Zdobywców Pucharów.

Ukrainiec debiut na ławce trenerskiej zaliczył przeciwko AZS UW DARKOMP Wilanów. Jego drużyna wygrała 2:1.