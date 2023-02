Cristiano Ronaldo zaatakowany! Próbowali "uszkodzić" go przed meczem [WIDEO]

W ostatni piątek Al-Nassr Saudi Pro League rozgrywało mecz 17. kolejki ligowej. W domowym meczu mierzyło się z Al-Tawoon, piątym zespołem tabeli. W składzie gospodarzy na to spotkanie znalazł się Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo w centrum uwagi. Niecodzienne sytuacje podczas meczu Al-Nassr

Jeszcze w trakcie rozgrzewki przed meczem na murawę stadionu Al-Nassr wdarł się kibic. Biegł w kierunku Ronaldo i gdy znalazł się tuż przed nim, wykonał wślizg. Portugalczyk zdążył się odsunąć, dzięki czemu uniknął konsekwencji starcia. Po chwili intruz został pojmany przez służby porządkowe.

38-letni napastnik rozpoczął spotkanie w wyjściowej jedenastce. W 17. minucie mógł cieszyć się z asysty po tym, gdy zagrał prostopadłą piłkę z głębi pola do pędzącego na skrzydle Abdulrahmana Ghareeba, a ten otworzył wynik spotkania. W 47. minucie ponownie był remis, bramkę dla Al-Taawon zdobył Alvaro Medran.

W 78. minucie Portugalczyk zaliczył drugą asystę. Wówczas instynktownie wystawił piłkę Abdullahowi Madu, który trafił na 2:1. Po chwili sędziowie sprawdzali tę sytuację na VAR-ze, gdyż istniało podejrzenie, że Ronaldo był na spalonym. Po tym, gdy gol został uznany, 38-latek podszedł do Leandre'a Tawamby, napastnika Al-Taawon, który nie zgadzał się z tą decyzją. Gdy wyciągnął do niego rękę, Tawamba odwrócił się i poszedł w inną stronę. Po chwili wymownym gestem dał do zrozumienia, aby go zostawić.

Ostatecznie Al-Nassr wygrało 2:1. Po 17 kolejkach ligi saudyjskiej ma 40 punktów i prowadzi w tabeli Saudi Pro League. Kolejny mecz ligowy zagra w sobotę 25 lutego, wtedy zmierzy się z Damac. Al-Taawon pozostało na piątym miejscu. Dotychczasowy bilans Cristiano Ronaldo w Al-Nassr to pięć występów, pięć goli oraz dwie asysty.