Wielka wpadka Bayernu. Gol w 93. minucie na otarcie łez. Hofmann bohaterem Borussii

Bayern Monachium pozostawał niepokonany od początku 2023 roku. Zespół prowadzony przez Juliana Nagelsmanna zremisował pierwsze trzy mecze (z RB Lipsk, FC Koeln i Eintrachtem Frankfurt - red.), a potem wygrał 4:2 z Wolfsburgiem i 3:0 z VfL Bochum. To sprawiło, że Bayern Monachium nie miał zbyt wielkiej przewagi nad resztą stawki i gonił go Union Berlin czy Borussia Dortmund. Borussia Moenchengladbach do starcia z Bayernem wygrała tylko jeden z pięciu meczów - konkretnie 4:1 z Hoffenheim.

REKLAMA

Zobacz wideo Minister sportu o zwolnieniach z wuefu. "To patologia. Powinno być odwrotnie"

Druga porażka Bayernu Monachium w Bundeslidze. Może stracić fotel lidera po tej kolejce

Sugerując się historią rywalizacji pomiędzy Bayernem Monachium a Borussią Moenchengladbach było wiadome, że ten mecz nie będzie należał do najłatwiejszych dla podopiecznych Juliana Nagelsmanna. Pierwszy problem pojawił się w ósmej minucie, gdy Gladbach ruszyło z kontrą. Alassane Plea zbliżał się do bramki Bayernu, ale został przewrócony przez Dayota Upamecano. Arbiter od razu pokazał Francuzowi czerwoną kartkę. Kolejny problem nastąpił w 13. minucie, gdy Jonas Hofmann zagrał do Larsa Stindla ustawionego przed polem karnym, a Niemiec płaskim strzałem pokonał Yanna Sommera.

W związku z wyrwą w defensywie Julian Nagelsmann zdecydował się wprowadzić Joao Cancelo za Thomasa Muellera. Bayern Monachium odpowiedział rywalom w 35. minucie po indywidualnej akcji Alphonso Daviesa i świetnym wykończeniu Eric-Maxime Choupo-Motinga. W drugiej połowie Bayern zaczął tworzyć sobie więcej sytuacji, ale stracił drugiego gola w 55. minucie. Borussia odzyskała piłkę po wybiciu Yanna Sommera, a potem Alassane Plea asystował Jonasowi Hofmannowi, wchodzącemu w pole karne.

Bayern Monachium szukał kolejnej okazji do wyrównania, ale nie był w stanie pokonać Jonasa Omlina. Zawodnicy Daniela Farke strzelili trzeciego gola w 84. minucie, pozbawiając rywala wszelkich złudzeń. Borussia Moenchengladbach ruszyła z akcją po wrzucie z autu, a Jonas Hofmann asystował Marcusowi Thuramowi, który nie był dobrze pilnowany przez Benjamina Pavarda. Bayern Monachium szukał drugiego gola i dopiął swego w 93. minucie, gdy Alphonso Davies wykorzystał błąd Stefana Lainera i asystował przy trafieniu Mathysa Tela. Ostatecznie Bayern schodzi z boiska jako pokonany.

Dzięki tej wygranej Borussia Moenchengladbach przedłuża serię do sześciu meczów bez porażki w starciach z Bayernem Monachium. Ostatnia porażka podopiecznych Daniela Farke miała miejsce 8 maja 2021 roku, gdy Bayern wygrał 6:0, a trzy gole strzelił Robert Lewandowski. Dla zespołu z Bawarii to druga porażka w Bundeslidze - jedyna do tej pory miała miejsce 17 września 2022 roku w rywalizacji z Augsburgiem (0:1). Bayern ma 43 punkty po 20 meczach i ma tylko punkt więcej od drugiego Unionu Berlin i trzy punkty przewagi nad trzecią Borussią Dortmund. Strata pozycji lidera może stać się faktem.