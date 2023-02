Kuriozum. Reprezentacja Brazylii ma nowego trenera. Przynajmniej na jeden mecz

Od czerwca 2016 roku selekcjonerem reprezentacji Brazylii był Tite. Szkoleniowiec poprowadził kadrę w 81 meczach, ale po mundialu w Katarze został zwolniony. Od tamtej pory Brazylijska Konfederacja Piłki Nożnej nie znalazła dla niego zastępcy, a już zaplanowała mecze sparingowe. Z tego powodu tymczasowym trenerem został Ramon Menezes. Media wskazują kilku kandydatów do objęcia gwiazdorskiej reprezentacji.

Tymczasowy selekcjoner w reprezentacji Brazylii. Poszukiwania wciąż trwają

Ramon Menezes do tej pory pełnił funkcję selekcjonera reprezentacji Brazylii do lat 20, z którą wygrał mistrzostwo Ameryki Południowej. "Ma wielki potencjał. Potrzebujemy takich ludzi z nowymi i odważnymi pomysłami. Jego drużyna do lat 20 prezentowała nowoczesny styl" - poinformował 15 lutego prezes brazylijskiej federacji Ednaldo Rodrigues.

Menezes będzie tylko selekcjonerem tymczasowym i poprowadzi pierwszą reprezentację w nadchodzącym spotkaniu sparingowym z Maroko. Mecz odbędzie się 25 marca i został ogłoszony tego samego dnia, co nowy szkoleniowiec. Taki zabieg ma dać brazylijskiej federacji więcej czasu do namysłu i negocjacji z trenerami najwyższej klasy.

Jeszcze w grudniu media informowały, że Brazylia interesuje się Jose Mourinho, ale Portugalczyk chciał dokończyć sezon z AS Romą. Drugim, poważnym kandydatem miał być Carlo Ancelotti, który prowadzi Real Madryt. Bez pracy pozostają za to m.in. Zinedine Zidane i Luis Enrique i to oni pozostają w strefie marzeń prezesa Rodriguesa. W przypadku niepowodzenia w zakontraktowaniu znanego szkoleniowca Brazylia ma zwrócić się w kierunku Fernando Diniza, który prowadzi Fluminense.