Niespodzianka w drugim secie. Było już 3:0 dla Paolini, gdy stało się to

Jasmine Paolini była zdecydowaną faworytką spotkania 2. rundy Rolanda Garrosa z Ajlą Tomljanović, ale po Australijce można było oczekiwać, że stawi rywalce zaciekły opór. Tak też się stało, ale tylko w końcówce drugiego seta, po której Tomljanović pytać tylkop siebie, co by było, gdyby grała tak od początku meczu? Z kolei Włoszka ponownie pokazała, że rywalka najpewniej będzie górować nad nią warunkami fizycznymi, ale gra w tenisa sprowadza się do czegoś więcej.