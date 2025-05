Były kadrowicz nie zostawił suchej nitki na Lewandowskim. "Nie fair"

Robert Lewandowski nie przyjedzie na czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Polski - poinformował sam napastnik i FC Barcelona. To wywołało sporą burzę w świecie polskiego futbolu, a kolejni eksperci krytykują Lewandowskiego za decyzję. - Nie jest to postawa fair w stosunku do kolegów z reprezentacji - powiedział Jacek Ziober w rozmowie z "Super Expressem".