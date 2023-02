Wielka szansa dla Mourinho. "Mogłem wyjechać w grudniu"

Pozycja Jose Mourinho w stawce światowej sławy szkoleniowców wciąż jest bardzo wysoka. Gdy w świecie reprezentacyjnej piłki rozpoczęły się poważne zmiany po mistrzostwach świata w Katarze, Portugalczyk miał być sondowany przez największe federacje, które poszukiwały trenerów z najlepszym warsztatem.

Odrzucone propozycje

W sobotę drużyna AS Romy wygrała na swoim stadionie z Empoli 2:0 w ramach 21. kolejki włoskiej Serie A, co pozwoliło awansować klubowi ze stolicy tymczasowo awansować na trzecie miejsce w tabeli. Po meczu tradycyjnie zwołano konferencję prasową, na której Jose Mourinho przyznał, że otrzymał ciekawe propozycje, lecz postanowił je odrzucić.

- Mogłem odejść już w grudniu, ale odmówiłem, bo lubię grać co kilka dni. To jest moje życie. Rywalizacja o najwyższe cele i walka z najmocniejszymi drużynami przez cały sezon jest tym, co sprawia mi radość - powiedział Mourinho.

Według informacji pojawiających się w międzynarodowych mediach od grudnia Mourinho miał być rozpatrywany jako nowy selekcjoner przez związki piłkarskie w Portugalii i Brazylii. Możliwość walki o najwyższe cele w najważniejszych turniejach nie zdołała jednak przekonać doświadczonego trenera.

Zmiany kadrowe

Choć zespół AS Romy wciąż jest w walce o najwyższe cele, jego sytuacja zaczyna być coraz trudniejsza. Obecnie Jose Mourinho nie może korzystać z podstawowego pomocnika, Nicolo Zaniolo, który zdecydował się na przerwanie kariery ze względu na syndrom wypalenia. Latem z zespołu odejdzie na pewno Chris Smalling, który od lat był podstawowym żołnierzem w drużynie ze Stadionu Olimpijskiego.

- Sprawa Zaniolo jest dla nas dużym problemem, lecz nie ja go mogę rozwiązać. To sam piłkarz musi dogadać się z klubem, co dalej. Jeśli chodzi o Smallinga, nic już nie jesteśmy w stanie zrobić. Decyzja została podjęta - dodał szkoleniowiec AS Romy.

