Dramat rywalki Świątek na Roland Garros. "Wszystko jest do bani"

Karolina Muchova (13. WTA) to jedna z najlepszych tenisistek w światowym tourze, bardzo lubiana przez kibiców za wszechstronny styl gry. Jest jednak zawodniczką bardzo podatną na kontuzję. Od 2023 roku zmagała się z częstymi problemami z nadgarstkiem, który musiała mieć operowany. W efekcie miała przerwę w grze od września 2023 do czerwca 2024 roku. W tym sezonie najlepsze wyniki Czeszki to półfinały turniejów w Linz i Dubaju.

Dramat Karoliny Muchovej. "Wszystko jest do bani"

Muchova zawiodła w tegorocznym Rolandzie Garrosie. Już w I rundzie przegrała sensacyjnie z Alycią Parks (USA, 52. WTA). Po spotkaniu Muchova nie miała dobrych wieści dla kibiców. Okazało się bowiem, że ma problem z nadgarstkiem lewej ręki, przez który nie mogła w normalny sposób funkcjonować bekhendem.

- To wszystko jest do bani. Jednego dnia czuje się dobrze z tym nadgarstkiem, a drugiego dnia gorzej. Niestety, przez ostatnie kilka dni odczuwałam silny ból. Ale chciałam grać i myślałam, że mam szansę nawet z urazem. Nie wychodziło mi dziś wiele. Na dodatek wyszłam na kort i nie miałam bekhendu. Wciąż jednak wierzyłam w siebie, ale nie udało się wygrać - powiedziała Muchova, cytowana przez czeski dziennik "Blesk".

Brak bekhendu u Czeszki trafnie porównał do kolarstwa dziennikarz Jan Jaroch.

"Muchova musiała czuć się jak kolarka startująca w Tour de France na rowerze pożyczonym od koleżanki z drużyny, która była od niej o głowę niższa. Można na tym jeździć, ale nie osiągnie się niesamowitych efektów. Podobnie, nie możesz być zbyt odważny, jeśli wchodzisz na mecz tenisowy i zamiast klasycznego oburęcznego bekhendu wykonujesz tylko cięcie" - napisał Jaroch.

Jak teraz Muchova zamierza rozwiązać problem z nadgarstkiem?

- Operacja jest nadal ostatecznością, nie chcę jej mieć i nadal spróbuję alternatywnych rozwiązań. Ale jeśli nie zadziałają, będę musiała wrócić na salę operacyjną. Postaram się dać z siebie 150 procent w leczeniu i mam nadzieję, że zagram w turniejach na trawie. Ale szczerze mówiąc, nie mogę teraz powiedzieć, czy zagram w tym roku, czy nie - dodała Czeszka.

Muchova w tym sezonie ma bilans: 12 zwycięstw i 8 porażek.