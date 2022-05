Niebywała metamorfoza "najstarszego nastolatka świata". Minala ma już 25 lat

Cały piłkarski świat poznał Josepha Minalę 6 kwietnia 2014 roku w meczu Lazio z Sampdorią (2:0). Pomocnik pojawił się na boisku z 77. minucie, wchodząc za Senada Lulicia. Kameruńczyk w dniu debiutu w pierwszym zespole Lazio miał 17 lat, 7 miesięcy i 13 dni. Minala swoją twarzą jednak nie przypominał 17-latka, co budziło wątpliwości wśród kibiców i dziennikarzy. Media w Senegalu stwierdziły, że Joseph Minala w trakcie debiutu w Lazio nie miał 17 lat, tylko 41.

Tak dziś wygląda Joseph Minala. Ma 25 lat i na tyle wygląda

Joseph Minala był związany umową z Lazio do końca czerwca zeszłego roku. Klub ze stolicy Włoch postanowił nie przedłużać kontraktu, co oznaczało rozstanie z Kameruńczykiem. Minala od października 2021 roku jest piłkarzem trzecioligowego Lucchese. Pomocnik postanowił zaskoczyć kibicom i opublikował na Instagramie efekty jednej z sesji zdjęciowych, na których widać radykalną zmianę wizerunku. Minala teraz nosi dredy i wygląda dużo młodziej, niż wcześniej.

Joseph Minala występował w chińskim QD Huanghai od lutego do grudnia 2020 roku. Wtedy pomocnik w jednym z wywiadów zdradził, że nieprawdziwe informacje o jego wieku zniszczyły mu karierę, a miał m.in. zapytania ze strony Paris Saint-Germain. Ostatecznie prawdziwość jego wieku potwierdziła rodzina, Lazio oraz Włoski Związek Piłki Nożnej (FIGC).

Joseph Minala ma ważną umowę z Lucchese do końca tego sezonu. Pomocnik zagrał łącznie 20 meczów w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył trzy bramki oraz zanotował jedną asystę. Lucchese po 38. kolejkach zajmuje ósme miejsce i tym samym weźmie udział w play-offach o awans do Serie B.