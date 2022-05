Michał Helik piłkarzem sezonu Barnsley. Katastrofalnego dla klubu sezonu

Barnsley żegna się z rozgrywkami Championship. Zespół Michała Helika ma za sobą katastrofalny sezon. Zdołał wygrać tylko sześć z 46 meczów. Zanotował 12 remisów i przegrał aż 28 razy. Rozgrywki w sezonie 2021/2022 zakończył na ostatnim miejscu w tabeli z dorobkiem 30 punktów. W kolejnym sezonie Barnsley występować będzie na trzecim szczeblu rozgrywkowym Anglii, czyli League One.

Michał Helik wybrany zawodnikiem sezonu w Barnsley. Zdecydowali sami piłkarze

Reprezentantowi Polski na pocieszenie zostaje nagroda indywidualna. Michał Helik został bowiem wybrany piłkarzem sezonu Barnsley. Wyboru dokonali sami zawodnicy. Po każdym meczu oddawali głos na ich zdaniem najlepszego gracza. Najwięcej głosów uzbierał właśnie Helik. Wyczyn ten jest tym bardziej imponujący, że 26-latek nie wystąpił w kilku ostatnich meczach zespołu z powodu kontuzji. Na placu gry ostatni raz pojawił się 19 marca.

Barnsley ogłosiło także na swojej stronie internetowej wyniki pozostałych ankiet. Piłkarzem sezonu zdaniem kibiców został Brad Collins. Najpiękniejszą bramkę zdobył natomiast Cauley Woodrow. 27-letni napastnik popisał się kapitalnym uderzeniem z rzutu wolnego w wyjazdowym meczu ze Stoke City. Gola można zobaczyć na nagraniu poniżej.

Spadek Barnsley to ogromne rozczarowanie dla kibiców tego klubu. W ubiegłym sezonie Michał Helik i jego koledzy zadziwili wszystkich, gdy wywalczyli miejsce w czołowej szóstce ligi i tym samym uzyskali prawo gry w barażach o awans do Premier League. Przegrali ostatecznie w play-offach ze Swansea, jednak był to wielki sukces dla klubu z północnej Anglii. Michał Helik rozegrał dla Barnsley 40 spotkań w tym sezonie. Zdobył w nich jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Dzięki dobrym występom Polak być może zwrócił na siebie uwagę innych klubów Championship i niewykluczone, że uda mu się zmienić barwy, aby dalej występować na drugim poziomie rozgrywek ligowych w Anglii.

