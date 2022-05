Robert Lewandowski nie ma sobie równych w klasyfikacji Złotego Buta

Robert Lewandowski pewnie zmierza po kolejny tytuł najskuteczniejszego piłkarza Europy. Polak zdobył w tym sezonie już 34 gole dla Bayernu Monachium w Bundeslidze. Dzięki temu przewodzi w klasyfikacji prestiżowego Złotego Buta. Przed ostatnim meczem sezonu, nasz rodak ma zdecydowaną przewagę nad swoimi rywalami.

Robert Lewandowski zmierza po kolejny Złoty But. Ogromna przewaga nad rywalami

Lewandowski ma na koncie aż 68 punktów (za każde trafienie piłkarze z najlepszych lig Europy otrzymują dwa punkty). Wszystko wskazuje na to, że przed spotkaniem z Wolfsburgiem, które zakończy sezon Polaka i Bayernu Monachium, już nikt nie odbierze mu triumfu w prestiżowym notowaniu. Znajdujący się za jego plecami Ciro Immobile i Karim Benzema co prawda rozegrają jeszcze więcej meczów, jednak ich strata wynosi kolejno 14 i 16 punktów.

Zawodnik Lazio Rzym przed sobą ma jeszcze dwa mecze Serie A. Musiałby w nich strzelić przynajmniej siedem goli, by zrównać się z Robertem Lewandowskim. Zakładając oczywiście, że Polak nie powiększy jeszcze swojego dorobku. Karim Benzema ma natomiast jeszcze trzy mecze Realu Madryt do rozegrania. Francuz musi zdobyć aż osiem goli, by dorównać obecnemu wynikowi Lewandowskiego. Choć zachwyca formą w tym sezonie, będzie to zadanie arcytrudne.

Klasyfikacja Złotego Buta w sezonie 2021/2022 na 09.05.2022 (w nawiasie podano współczynnik punktowy dla danej ligi):

Robert Lewandowski (Bayern Monachium) – 34 gole (x2) – 68 punktów Ciro Immobile (Lazio) – 27 goli (x2) – 54 punkty Karim Benzema (Real Madryt) – 26 goli (x2) – 52 punkty Ohi Omoijuanfo (Molde/Crvena zvezda) – 33 gole (współczynnik x1,5) – 49,5 punktu Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) – 24 gole (x2) – 48 punktów Patrik Schick (Bayer Leverkusen) – 24 gole (x2) – 48 punktów Dusan Vlahović (Fiorentina/Juventus) – 23 gole (x2) – 46 punktów Mohamed Salah (Liverpool) – 22 gole (x2) – 44 punkty Erling Haaland (Borussia Dortmund) – 21 goli (x2) – 42 punkty, ex aequo z Martin Terrier (Stade Rennes) – 21 goli (x2) – 42 punkt i Wissam Ben Yedder (AS Monaco) – 21 goli (x2) – 42 punkty Darwin Nunez (Benfica) – 26 gole (x1,5) – 39 punktów

Robert Lewandowski wygrał prestiżową nagrodę po raz pierwszy przed rokiem. Wówczas zdobył aż 41 goli w Bundeslidze i pobił rekord legendarnego Gerda Muellera z sezonu 1971/1972, który jako jedyny zdobył 40 goli w jednym sezonie.

