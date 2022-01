Benzema może zablokować transfer Haalanda. Prezes Realu Madryt pod ścianą

Komplikuje się sprawa transferu Erlinga Haalanda do Realu. Według dziennika "Daily Mail" na drodze do sprowadzenia Norwega na Santiago Bernabeu może stanąć Karim Benzema. Francuz ma być niezadowolony z faktu, że klub szuka wzmocnień do ataku.

