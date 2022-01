Nowa oferta za Kamila Grosickiego. Znamy szczegóły. "Są potwornie zdeterminowani"

14 lat. Tyle czasu kibice Pogoni Szczecin musieli czekać na powrót Kamila Grosickiego. Skrzydłowy wrócił do Szczecina pod koniec sierpnia ubiegłego roku i związał się z klubem kontraktem do czerwca 2023 roku. "Teraz sytuacja się dla mnie zmieniła, zacząłem grać i na boisku mogę potwierdzić swoją formę. Najważniejsza dla mnie jest obecnie gra w klubie, ale marzeniem chyba każdego piłkarza jest reprezentacja" - mówił Grosicki po wygranym 5:1 meczu z Lechią Gdańsk.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki transfer polskiego piłkarza. "Od jakiegoś czasu przerastał ekstraklasę"

Gdy stracił pracę, miał być wymarzonym kandydatem na trenera Polaków. Jakie ma plany?

"Francuzi są potwornie zdeterminowani"

Kilka dni temu francuska francuska gazeta "L'Equipe" poinformowała, że Kamil Grosicki znajduje się na liście życzeń Lorient. Klub z Bretanii oferował 300 tysięcy euro za skrzydłowego.

Teraz prezesi Lorient złożyli kolejną, bardziej atrakcyjną ofertę za Grosickiego, który rozegrał 83 mecze w reprezentacji Polski.

- Z tego, co słyszę, Francuzi są potwornie zdeterminowani. Dziś lub jutro w Szczecinie pojawi się nowa oferta. To będzie 500 tys. euro plus 300 tys. dopłacone w przypadku utrzymania Lorient - przyznał Mateusz Borek w programie "Moc Futbolu".

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl



Lorient w tym sezonie zawodzi. Po 20. kolejkach zajmuje dopiero siedemnaste miejsce w tabeli z przewagą zaledwie pięciu punktów nad ostatnim w tabeli - St. Etienne.

Zwolnili trenera i natychmiast zgłosili się po Mourinho. Wielkiego powrotu jednak nie będzie

Kamil Grosicki w tym sezonie zagrał w 12 spotkaniach w ekstraklasie. Zdobył trzy gole i miał cztery asysty.