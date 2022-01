Trener Bayernu ocenił wiek Lewandowskiego po wyglądzie. "Dokładnie wie, co robi"

Robert Lewandowski nie zamierza się zatrzymywać w drodze po kolejne rekordy. Polak dał w sobotę kolejny popis swoich ponadprzeciętnych umiejętności i dał najlepszy argument przed poniedziałkową galą FIFA The Best. 33-letni napastnik skompletował hat-tricka w wygranym przez Bayern 4:0 spotkaniu 19. kolejki Bundesligi z FC Koeln.

Dzięki temu Lewandowski dobił do wyniku 300 goli strzelonych w Bundeslidze i po raz kolejny udowadnia, że przebicie także tego rekordu Gerda Muellera nie jest niemożliwe. W tej chwili Polak traci do legendy niemieckiej piłki tylko 65 bramek, co przy jego możliwościach powinno być do przebicia w ciągu dwóch sezonów.

"Lewandowski dokładnie wie, co robi" Julian Nagelsmann nie jest zaskoczony formą napastnika Bayernu

Robert Lewandowski ma obecnie 33 lata i dopiero w tym wieku dochodzi prawdopodobnie do szczytu swojej kariery. Polak wykręca najlepsze wyniki i znalazł się w ścisłej czołówce najlepszych piłkarzy na świecie, a być może jest i tym najlepszym. W poniedziałek być może zgarnie po raz drugi z rzędu nagrodę FIFA The Best. Wszystko to dzięki wielkiemu profesjonalizmowi i wyjątkowej dbałości o własną formę fizyczną, co potwierdza także trener Bayernu Julian Nagelsmann.

- Robert ma ciało 20-latka. Wynika to z faktu, jaki styl życia prowadzi, jak śpi, trenuje i dba o siebie. Nie zaskakuje mnie to. Lewandowski dokładnie wie, co robi, pracując nad sobą i dbając o każdy najmniejszy detal - pochwalił Lewandowskiego niemiecki szkoleniowiec.

Gala FIFA The Best, na której zostanie wręczona nagroda dla najlepszego piłkarza 2021 roku, odbędzie się w poniedziałek 17 stycznia w Zurychu. Rozpoczęcie tego wydarzenia zaplanowane jest na godzinę 18:30. Oprócz Roberta Lewandowskiego w trójce nominowanych są jeszcze Lionel Messi i Mohamed Salah.