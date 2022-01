Legenda niemieckiej piłki: Lewandowski absolutnie zasłużył

W poniedziałek dowiemy się, czy Robert Lewandowski sięgnie po raz drugi z rzędu tytuł Piłkarza Roku FIFA. W poprzednim roku nikt nie mógł mieć wątpliwości co do słuszności wyboru Roberta Lewandowskiego. Napastnik Bayernu Monachium zdobył 52 punkty, maksymalną możliwą liczbę, czym zdeklasował swoich rywali. A nie był to byle kto, bo do finałowej trójki oprócz Polaka trafili Cristiano Ronaldo i Leo Messi.

W tym roku do finałowej trójki FIFA The Best trafili: Robert Lewandowski i Leo Messi (Paris Saint-Germain), a jako trzeciego piłkarza wybrano Mohameda Salaha z Liverpoolu. Zdaniem Lothara Matthaeusa, legendarnego obrońcy reprezentanta Niemiec i Bayernu Monachium, to Robert Lewandowski zasłużył, by zdobyć nagrodę.

- Robert Lewandowski absolutnie na to zasłużył. Pod względem zdobytych bramek jest wyjątkowy. Byłbym zachwycony z punktu widzenia Bayernu i całej Bundesligi. Trzymam za niego kciuki - mówił Lothar Matthaeus dla gazety "Abendzeitung".

Według niego w grze o trofeum będą liczyć się tylko Lewandowski oraz Messi.

- Salah nie będzie zaangażowany w walkę. To pojedynek Lewandowskiego i Messiego. Sądzę, że to i tak dla Salaha świetna sprawa, że znalazł się tak wysoko - dodał Lothar Matthaeus.

Rekordzistą pod względem tytułów FIFA The Best jest Lionel Messi (6), drugie miejsce zajmuje Cristiano Ronaldo (5), a podium zamyka niegrający już Zinedine Zidane oraz Ronaldo Nazario (po trzy). Robert Lewandowski ma za to szansę zrównać się wynikiem m.in. z Ronaldinho.

The Best FIFA Football Awards. Kiedy odbędzie się gala?

Gala The Best FIFA Football Awards odbędzie się w poniedziałek (17 stycznia) w siedzibie FIFA w Zurychu. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 18:25. Transmisję będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport oraz na stronie sport.tvp.pl. Relacja na żywo będzie dostępna na portalu Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Tytuł piłkarza roku to nie jedyna kategoria zaplanowana podczas FIFA The Best. W poniedziałek poznamy także najlepszych bramkarza i trenera, a także triumfatorki w kategoriach: piłkarka, bramkarka i trenerka roku.