Kuriozalne sceny na trybunach podczas meczu NBA. Nie tak miały wyglądać te oświadczyny [WIDEO]

W nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu Los Angeles Lakers pokonali na wyjeździe Dallas Mavericks 111:108. To zwycięstwo tym cenniejsze, że jeszcze w drugiej kwarcie goście przegrywali aż 27 punktami.

Według statystyków NBA - do tej pory w sezonie 2022/2023 wśród drużyn, które przegrywały w meczu 27 punktami i więcej, tylko koszykarzom Lakers udało się wrócić i odnieść zwycięstwo. Mimo to po spotkaniu nie mówiono jedynie o tym, co wydarzyło się na parkiecie.

Do kuriozalnej sytuacji doszło w trakcie jednej z przerw. W pewnym momencie kamery uchwyciły parę kibiców gospodarzy. Kobieta trzymała karton, którym wyrażała wsparcie dla Dallas Mavericks, a mężczyzna bezpośrednio dla gwiazdy drużyny - Luki Doncicia.

Nagle obok pary pojawiła się maskotka Dallas Mavericks, którą jest koń o imieniu Champ. Ten też miał w rękach karton, na którym wypisane były oświadczyny. Mężczyzna - Bennett - uklęknął przed kobietą - Catherine - i... nomen omen dostał kosza.

Kuriozalne oświadczyny na meczu NBA

Chociaż kobieta w pierwszej chwili była totalnie zaskoczona i sporo wskazywało na to, że historia skończy się dobrze, to po kilku sekundach podeszła do partnera i zaczęła do niego mówić. Po kolejnych kilku sekundach Catherine uciekła, a Bennett został z pierścionkiem i Champem. Cóż, wierzymy, że sprawa znajdzie jeszcze szczęśliwe zakończenie w przyszłości.

Dzięki triumfowi z ostatniej nocy Los Angeles Lakers przybliżyli się do awansu do fazy play-off. LeBron James i spółka mają obecnie bilans 29-32, który daje im jedenaste miejsce w konferencji zachodniej. Jednocześnie rekord zajmujących szóstą pozycję Dallas Mavericks to 32-30, co pokazuje, jak niezwykle wyrównana w sezonie 2022/2023 jest rywalizacja na Zachodzie NBA.