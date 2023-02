"Rozpoczął wojnę z MKOl" - kuriozalne słowa Rosjanina po decyzji prezydenta Ukrainy

Zakaz wjazdu do Ukrainy, blokada aktywów oraz zakaz wycofywania kapitału z kraju - to sankcje, jakie prezydent Ukrainy - Wołodymyr Zełenski - nałożył na część rosyjskich organizacji oraz jej obywateli. Sankcje, które mają obowiązywać przez 50 lat, zostały wprowadzone po decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.

Sankcje objęły m.in. osoby ze świata sportu. Mistrzynię olimpijską w skoku o tyczce - Jelenę Isinbajewą, mistrza olimpijskiego w pływaniu - Aleksandra Popowa, honorowego przewodniczącego rosyjskiego komitetu olimpijskiego - Witalija Smirnowa oraz przewodniczącego rosyjskiej federacji tenisowej - Szamila Tarpiszczewa.

Smirnow skomentował ukraińskie sankcje

Isinbajewa była wybitną sportsmenką. Rosjanka aż 28 razy poprawiała rekord świata w skoku o tyczce, a obecny rekord - 5,06 m - również należy do niej. Isinbajewa to jednak też pupilka prezydenta Rosji - Władimira Putina. Podobnie jest ze Smirnowem, który ustąpił miejsca rodaczce w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim.

Smirnow działał w organizacji przez 44 lata. Większy staż ma jedynie Kanadyjczyk - Dick Pound - który działa w MKOl do dziś od 1978 r. "Weinreich nazywa go "architektem sowieckiego systemu sportowego", który wiedział wszystko o dopingowych metodach zarówno ZSRR jak i Rosji" - tak o Smirnowie pisał Michał Kiedrowski ze Sport.pl.

Smirnow skomentował sankcje w rosyjskich mediach. - Podchodzę do tych indywidualnych sankcji bardzo spokojnie, czyli tak samo jak moi koledzy. Pan Zełenski albo rozpoczął wojnę z MKOl, albo nie wie, że członkowie tej organizacji reprezentują tam swoje kraje - powiedział Smirnow.

- Emocje? Nie odczuwam żadnych. Nakładając sankcje na członków MKOl, Zełenski uderzył w samą organizację. A w niej są przecież przedstawiciele państw, które tak go popierają. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie to dziwne - dodał.