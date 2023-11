Katastrofa polskiego klubu w Europie. Mieli bronić tytułu, liczą na cud

Anwil Włocławek mocno skomplikował sobie drogę do awansu do kolejnej fazy rywalizacji w Pucharze Europy FIBA. Triumfatorzy poprzedniej edycji rozgrywek przegrali w środę 71:76 z Surne Bilbao Basket. Była to już trzecia porażka włocławian, co stawia ich w podbramkowej sytuacji i praktycznie przekreśla szansę na awans.

3 Fot. Adam Romański/Plk.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl