Zapadła wyczekiwana decyzja. Putin się wścieknie

Rosyjscy sportowcy od czasu agresji na Ukrainę pozostają wykluczeni z międzynarodowej rywalizacji w wielu dyscyplinach sportu. Pod wielkim znakiem zapytania stoi kwestia ich ewentualnego startu w zimowych igrzyskach olimpijskich. Powrót całej reprezentacji wydaje się mało prawdopodobny. Możliwe, że podobnie jak w Paryżu, do rywalizacji zostaną dopuszczeni poszczególni zawodnicy pod neutralną flagą. Niemal przesądzony wydaje się za to los tamtejszych hokeistów.

Igrzyska w Mediolanie bez rosyjskich hokeistów. Szef IIHF mówi wprost

Jak poinformowało szwedzkie SVT Sport, Rosja nie zostanie dopuszczona do udziału w turnieju hokeja na lodzie podczas igrzysk olimpijskich w 2026 r. Potwierdził to szef Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie (IIHF), Luc Tardif. - Jednoznacznie stwierdziliśmy, że to MKOl musi powiadomić o tym rosyjski komitet i tak też uczynił. Teraz chcemy, żeby MKOl oficjalnie to ogłosił - powiedział w rozmowie ze stacją.

Wiadomość potwierdziła także rosyjska agencja TASS. Jak przekazała, decyzja zapadła po kongresie IIHF w Sztokholmie, który odbywał się w dniach 23-24 maja. Miejsce reprezentacji Rosji w turnieju olimpijskim mężczyzn ma zająć drużyna Finlandii.

Ukochany sport Putina bez reprezentacji Rosji. Ta decyzja zaboli

Reprezentacja Rosji w oficjalnych meczach międzynawowych nie bierze udziału od ponad trzech lat. W lutym IIHF przedłużyło jej zawieszenie na kolejny sezon, aż do wiosny 2026 r. z zastrzeżeniem, że decyzja ta może zostać zmieniona w przypadku zmiany światowej sytuacji politycznej.

Dla Rosjan brak udziału w olimpijskim turnieju hokejowym w jakiejkolwiek formule to olbrzymi cios. Tamtejsza reprezentacja prawie zawsze należy do głównych faworytów do medali. W 2022 r. w Pekinie nie mogła ona wystartować pod flagą Rosji, ale mimo to pojawiła się jako reprezentacja Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego i sięgnęła po srebrny medal. Z kolei cztery lata wcześniej w Pjongczangu zdobyła złoto jako "sportowcy olimpijscy z Rosji". Hokej to też jedna z ulubionych dyscyplin Władimira Putina. Przed laty prezydent Rosji sam przed kamerami wyjeżdżał na lodowisko i pokazywał, co potrafi.