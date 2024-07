Mistrzyni świata wyrzucona z kadry olimpijskiej. Wydało się, co zrobiła

Carina Cassoee Kruth to duńska zawodniczka jeździectwa, która rywalizuje w konkurencji ujeżdżania. 39-latka ma na koncie złoto mistrzostw świata z Herning z 2022 roku w ujeżdżaniu drużynowym oraz brąz mistrzostw Europy z Riesenbeck z 2023 roku w tej samej konkurencji. Na ostatnich igrzyskach olimpijskich w Tokio Kruth w zmaganiach drużynowych zajęła czwarte miejsce, a indywidualnie siódme.

REKLAMA

Zobacz wideo Największe rozczarowanie Euro2024? "To nie był ten sam piłkarz, który czarował w lidze"

Reprezentantka Danii znęcała się nad koniem? Związek reaguje na kontrowersyjne nagranie

Tak doświadczona zawodniczka na pewno byłaby cennym wsparciem dla Duńczyków na igrzyskach olimpijskich w Paryżu w walce o medale. Jednak nic z tego. Początkowo Kruth wraz ze swoim koniem zostali wybrani jako rezerwowi duńskiej kadry. Jednak w ostatnich dniach zawodniczka wycofała się całkowicie ze startu w igrzyskach.

Powód? Duński związek jeździectwa otrzymał szokujące nagranie, na którym widać jakoby Carina Cassoee Kruth znęcała się nad swoim koniem.

- Mogę potwierdzić, że przesłano nam takie nagranie wideo. Po tym zgłosiliśmy sprawę Cariny Cassoe komisji dyscyplinarnej naszej federacji - przekazał sekretarz generalny duńskiego związku Morten Schramm Rodtwitt cytowany przez dziennik "Aftonbladet".

- Nagranie pochodzi z sesji treningowej z lutego 2022 roku i pokazuje wyraźny błąd z mojej strony, za co bardzo i to bardzo przepraszam. To naprawdę nie charakteryzuje sposobu, w jaki podchodzę do treningów z końmi - podkreśliła zawodniczka. Dodała, że czeka na wynik postępowania komisji dyscyplinarnej, a ona sama będzie trzymać kciuki za koleżanki i kolegów podczas igrzysk.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu oficjalnie rozpoczną się w piątek 26 lipca i potrwają do niedzieli 11 sierpnia. Zawody w jeździectwie w stolicy Francji odbywać się będą w dniach sobota 27 lipca - poniedziałek 5 sierpnia.