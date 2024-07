Wojewódzki zapytał Szczęsnego o Andrzeja Dudę. Odpowiedź może zaskoczyć. Króciutko

Wszystko wskazuje na to, że Euro 2024 było ostatnią wielką imprezą Wojciecha Szczęsnego w reprezentacji Polski. 84-krotny kadrowicz jeszcze przed turniejem w Niemczech deklarował zakończenie gry w narodowych barwach, a w ostatnim odcinku "WojewódzkiKędzierski" podkreślał, że lada moment pożegna się z kadrą.

REKLAMA

Zobacz wideo Listkiewicz nie ma wątpliwości: Probierz przywrócił życie w tej drużynie

Oto stanowisko Szczęsnego nt. Andrzeja Dudy. Nie zostawił wątpliwości

Podczas ponad godzinnej rozmowy bramkarz Juventusu wypowiedział się na wiele tematów, także tych politycznych. W pewnym momencie usłyszał następujące pytanie: - Przyjąłbyś order od Andrzeja Dudy i żonglował piłką w pałacu prezydenckim, trochę jak taki wynajęty cyrkowiec? - zwrócił się nieco prowokacyjnie Kuba Wojewódzki do swojego gościa.

Przypomnijmy, w 2021 roku prezydent Andrzej Duda odznaczył Roberta Lewandowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za osiągnięcia sportowe oraz promowanie naszego kraju na arenie międzynarodowej. Kapitan naszej kadry przyjął zaproszenie, co spotkało się wieloma głosami krytyki. Niektórzy zarzucali piłkarzowi stronniczość polityczną. Jaki stosunek do takich spraw ma Szczęsny?

- Jeśli prezydent, nieważne z jakiej partii politycznej i z jakimi poglądami, zaprosiłby mnie i chciałby mi dać order, to bym się stawił, odebrał order i żonglował piłką, jak mi prezydent każe - powiedział wprost. Chwilę później 34-latek dodał, że byłby dumny z wyróżnienia, niezależnie od tego, jaki prezydent wręczałby mu ordery. - Prezydent jest mój. I koniec. Nieważne, czy się zgadzam z jego poglądami, czy nie. Jakby mnie prezydent zaprosił i mi dał order, a ja bym czuł, że na ten order zapracowałem, przyjąłbym order i żonglowałbym jak Robert Lewandowski - uzupełnił.

Wtedy rozmowa Wojciecha Szczęsnego z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim skręciła na polityczne tory. Dziennikarze pytali, czy piłkarze nieco nie uciekają od odpowiedzialności, nie wypowiadając się na tematy związane z wyborami czy partiami. - Może dzieje się to też dlatego, że my wystarczająco dużo dostajemy po łbie za nasze występy, żeby jeszcze dostawać po łbie za nasze poglądy polityczne - wytłumaczył golkiper. - Co mnie obchodzi, co piłkarz ma do powiedzenia o polityce? - dodał, podkreślając, że jego zdaniem piłkarze nie powinni wygłaszać politycznych apeli, co niedawno zrobił chociażby Kylian Mbappe.