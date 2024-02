Gdy zobaczył, co złowił, nie mógł uwierzyć. "To szalone, po prostu niedorzeczne"

Szczupak to jedna z najpopularniejszych ryb wśród wędkarzy. Jedni twierdzą, że to właśnie on jest niekwestionowanym królem wód i najgroźniejszym z drapieżników, ale zwolennicy sumów też mają swoje racje. Tego sporu nie rozstrzygniemy, ale nie ma dwóch zdań, że złowienie ponad 20-kilogramowego szczupaka, jest czymś wyjątkowym. Takie sztuki to prawdziwa rzadkość, nie są często łowione, więc wyczyn Lloyda Watsona z Manchesteru błyskawicznie obiegł branżowe media.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia kontra Ruch! Starcie kibicowskich gigantów

- To po prostu szalone, absolutnie surrealistyczne. Czuję, że za chwilę się obudzę - mówił rozemocjonowany w rozmowie z anglingtimes.co.uk, po czym dokładnie opisał swój połów. - Łowiłem na zestaw gruntowy, zarzuciłem przynętę, ale nie byłem do końca zadowolony z miejsca, w którym się znalazła, więc zrobiłem to jeszcze raz. Zanęciłem też kawałkami śledzia - zdradził.

- Branie nastąpiło dokładnie o wpół do siódmej, dziesięć minut po zarzuceniu wędki. Na początku myślałem, że to mała ryba. Dopiero gdy podciągnąłem go bliżej brzegu, nagle zaczął walczyć i robić szalone odjazdy. Kiedy w końcu wylądował w podbieraku, razem z moim kolegą Nickiem Skirrowem, nie mogliśmy uwierzyć w jego rozmiary. Były po prostu niedorzeczne - relacjonował.

Jak się później okazało, gigantyczny szczupak ważył dokładnie 47 funtów i 5 uncji, co w przeliczeniu daje ponad 21,5 kg! To największa ryba tego gatunku złowiona na wędkę w Wielkiej Brytanii. Po krótkiej sesji zdjęciowej szczupak wrócił bezpiecznie do wody.

Dla porównania rekord Polski szczupaka to 20,8 kg. Należy do Mariana Polawczyka i pozostaje niepobity od 1970 roku, co chyba najlepiej pokazuje, jak trudno złowić tak gigantyczną rybę.

Rekord świata, a przynajmniej ten oficjalny, należy do Czecha Lukasa Matejki, który w 2019 roku złowił bestię o wadze 26,7 kg i długości 133 cm.