Fatalne wieści po meczu Polska - Niemcy. "Zbyt duże ryzyko"

Reprezentacja Polski nie wywalczyła żadnych punktów w swoim historycznym, pierwszym meczu na mistrzostwach Europy. Choć Biało-Czerwone dały z siebie wszystko, to po przerwie Niemki przełamały ich obronę i ostatecznie to właśnie one mogły cieszyć się ze zwycięstwa 2:0. Nastroje przed kolejnym spotkaniem dodatkowo pogarsza fakt, że kluczowa piłkarka polskiej kadry - Paulina Dudek - odniosła kontuzję.