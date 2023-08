Brat Roberta Karasia ma dość. Nowe brudy wychodzą na jaw. "Kilka lat milczałem"

- Chodzi mi przede wszystkim o to, by oczyścić się z tego, że przygotowywałem się do jakiegokolwiek wcześniejszego wyścigu na sterydach. Nigdy tego nie robiłem. To był jedyny raz, kiedy przed walką zgodziłem się na coś takiego, bo myślałem, że te środki działają doraźnie przez kilka godzin - tłumaczył się Robert Karaś w poniedziałkowym "Hejt Parku" w Kanale Sportowym.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak wygląda świat freaków od środka? "Niektórzy udają, niektórzy są idiotami"

Wiemy, które firmy wycofały się ze sponsorowania Karasia. "Bez komentarza"

Jego słowa albo raczej - czyny - wywołały burzę. I trudno się dziwić, bo Karaś przyznał się, że świadomie przyjął zakazane środki, które zostały wykryte w jego organizmie po pobiciu rekordu świata w 10-krotnym Ironmanie w Brazylii.

Teraz do całej sprawy postanowił odnieść się jego brat - Sebastian, który od lat także związany jest ze sportem. Konkretnie z pływaniem, gdzie zdobył ponad 50 medali na mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach wiekowych, ustanowił pięć rekordów Polski na basenie, reprezentował kraj na prestiżowych międzynarodowych zawodach pływackich, takich jak Puchar Europy czy Puchar Świata. A ostatnio - po raz kolejny - postawił sobie za cel przepłynięcie wpław Bałtyku.

"Kilka lat milczałem". Brat Roberta Karasia zamieścił długi wpis

Sebastian Karaś w środę rano zamieścił długi komentarz na Facebooku, w którym przyznaje, że nie rozmawiał ze swoim bratem od ponad czterech lat. Ale może zacznijmy od początku, bo nie ma co omawiać tego wpisu, warto go przytoczyć w całości.

Cześć, nazywam się Sebastian Karaś. Ze sportem zawodniczo jestem związany już 24 lata (pływanie, pływanie długodystansowe, triathlon). Zawsze byłem dumny ze swojego nazwiska, ale w ostatnich latach doszło też do tego, że momentami było mi wstyd... Poniższy tekst ma na celu podkreślenie tego, że Karasiów jest dwóch i mimo że Robert jest i zawsze będzie moim bratem, to mamy trochę inne podejście do wielu kwestii.

Stwierdziłem, że dzisiaj nadszedł dzień, w którym wypowiem się na temat relacji z moim bratem Robertem. Kilka lat milczałem, ponieważ nie chciałem wdawać się z nikim w żadne dyskusje na ten temat i poświęcać na to energii. Sprawy zaszły na tyle daleko, że czuję potrzebę napisania kilku zdań, jak to wygląda z mojej perspektywy i chciałbym poruszyć w tym tekście kilka wątków. Nie są to dla mnie łatwe rozmowy, ponieważ jesteśmy braćmi, a jak kolejna osoba zapyta mnie o doping czy rekord, to zawsze będę mógł odesłać ją do tego posta. Z drugiej strony chciałbym, żeby Robert też to przeczytał, ponieważ zostałem zablokowany jakieś dwa lata temu.

Może zacznę od tego, że patrząc tylko na stronę sportową i pozostawiając inne rzeczy z boku, to uważam, że Robert jest bardzo utalentowanym sportowcem i posiada ponadprzeciętny organizm. Gdyby kiedyś trafił na dobrego trenera triathlonu i osobę, która mogłaby go okiełznać mentalnie, to mógłby odnieść duży sukces w triathlonie również na krótszych dystansach. Złamanie ośmiu godzin na pełnym dystansie i kwalifikacja na Hawaje w kategorii PRO uważam, że to było naprawdę w zasięgu. Oczywiście to się nie wydarzyło, a więc można tak sobie pisać, ale taka jest moja opinia.

Wybrał inną drogę, nie chodzi mi teraz czy gorszą, czy lepszą, ale chciałbym podkreślić, że sportowo według mnie to nie są osiągnięcia z półki medalu mistrzostw świata w Triathlonie na dystansach od pełnego dystansu i krócej, czy medal igrzysk olimpijskich w triathlonie. Tam startuje zupełnie inna liga i uważam, że Robert, ja, czy większość triathlonistów w Polsce mogłaby im podawać ręcznik i wodę podczas zawodów. Osoby, które siedzą w temacie, dobrze wiedzą co mam na myśli. I nie chciałbym tutaj umniejszać Robertowi jego wyczynów, bo uważam, że za same wyczyny triathlonowe Ultra należy mu się duży szacunek i osoby, które hejtują aspekt czysto sportowy to mogą zawsze wystartować i zmierzyć się z tymi rekordami i dopiero napisać negatywny komentarz jakie to nic niewarte osiągnięcie.

Karaś zaatakował Rynkowskiego. Dostał bezlitosną ripostę. "To jest niepoważne"

Z tego co obserwuję z boku, spełnił swoje marzenie i został sportowcem, który zarabia na tym, co kocha robić i myślę, że każdy chciałby być w takiej sytuacji. I tu uważam, że zrobił dobrą robotę marketingową i jako nieliczna osoba w Polsce zarobił na triathlonie. Dziwi mnie tylko fakt jak inne osoby na to narzekają, przecież w tę stronę idzie ten świat. Sponsor nie patrzy tylko na wyniki, ale również na to, jakie masz zasięgi w mediach społecznościowych, na rozpoznawalność, czy czymś się wyróżniasz. Przecież to jest miejsce, gdzie dana firma może się zaprezentować.

Wydaje mi się, że każdy sportowiec i kibic musi zrozumieć, że w obecnych czasach to jest część tej gry i jak chce się uprawiać sport na wysokim poziomie i na tym zarabiać to trzeba dbać o to pole prawie tak samo jak o trening. Uważam, że sportowcy nie mają łatwo w tych czasach, ponieważ mają kolejny obowiązek, ale z drugiej strony dzięki takim możliwościom mogą dużo łatwiej niż kiedyś się wybić i spieniężyć swoją przygodę sportową, która nie trwa wiecznie.

Jak jesteśmy przy temacie pieniędzy, to rzucanie tymi setkami tysięcy w mediach w moim odbiorze jest niesmaczne i nie wiem w ogóle, po co o tym wspominać. Chyba po to, żeby się dowartościować? A jeżeli miałaby być to jakaś wartość dla odbiorców, aby na przykład zainspirować jakiegoś młodego sportowca do ciężkiej pracy i pokazać, że się da, to przecież można to zupełnie inaczej ubrać w słowa.

Schodząc na cięższe tematy, uważam, że obecny sposób wypowiadania się Roberta w mediach jest tragiczny! Nie rozumiem, jak można być tak wulgarnym, aroganckim i pewnym siebie człowiekiem... Nie wiem, czy on sobie zdaje sprawę, jaką słowa mają siłę przy takich zasięgach i że jakiś młody człowiek może się na nim wzorować, a niestety przykro mi to stwierdzić, ale moim zdaniem nie jest to dobry wzór do naśladowania.

Jeżeli chodzi o temat wpadki dopingowej, to myślę, że to jest jedna wielka amatorka, która nawiązuje do trzeciego akapitu tego tekstu. Nie rozmawiałem dłużej z Robertem od jakichś czterech lat, ale ta sytuacja tylko potwierdza to co było wcześniej, czyli jeden wielki chaos i spontaniczność w całym podejściu okołosportowym.

Mimo wszystko to, co napisałem powyżej, mam nadzieję, że jak skończy się ten cały szum, fame, rywalizacja, bicie rekordów, może za 10? 20 lat? I inne wartości będą miały znaczenie, pójdziemy na piwo i powspominamy te chore czasy".

Sebastian Karaś na koniec swojego wpisu dodał, że to jest jego jedyny komentarz w tej sprawie. Przypomnijmy: jego brat w maju pobił rekord świata w 10-krotnym Ironmanie w Brazylii. Podczas badania antydopingowego w jego organizmie wykryto jednak niedozwolone substancje - meldonium oraz drostanolon. Zawodnik ujawnił, że przyjął je kilka miesięcy wcześniej, w trakcie przygotowań do lutowej walki w Fame MMA. - Wiedziałem, że to biorę, natomiast nie zagłębiałem się, co to jest, bo miałem to w d***e. Natomiast zapytałem, czy to jest legalne. Usłyszałem: 72 godziny i tego nie będzie w twoim organizmie. Więc wiedziałem, że to jest coś nielegalnego - przyznał w poniedziałek Karaś.